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阮國恒：特定分類貸款率有上升壓力

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒昨日表示，本港經歷第五波疫情後，近期經濟活動恢復，貸款意欲亦有回升。不過他表示，疫情影響加上內房債務問題，對銀行特定分類貸款比率構成壓力，由去年第四季的0.88%上升至今年首季的0.98%，預期今年餘下時間仍有上升壓力。

受疫情內房債問題影響

阮強調，整體銀行特定分類貸款比率的水平依然良好，加上銀行整體對高風險貸款的管理功夫到位，撥備覆蓋率即使不計抵押品亦達90%，流動性仍穩健，故不足以觸發重大監管關注。貸款需求方面，首4個月年率化貸款增長達1.6%，他指從業界理解，隨着防疫措施放寬後經濟恢復，客戶貸款意欲近幾周似乎有所轉強，但仍需觀察情况。

近期港匯未有再觸及弱方兌換保證，阮國恒指企業半年結及派息均會影響資金需求。美國聯儲局下周議息，預期再度加息，阮重申，由於美國加息幅度較以往的周期大，預計於今輪加息周期，港息較美息上調的滯後時間將較之前的加息周期有所縮短。

金管局正推進個人信貸資料服務機構（MCRA）的監管，計劃發出牌照，引入多於一家MCRA，目前最少有3家機構入標。阮國恒昨日稱，MCRA已初步完成平台系統開發，現正測試系統，未來幾個月將與參與機構測試，計劃年底正式投入運作。日後消費者可每12個月在任何一間，甚至是所有3間信貸資料服務機構，免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸情况。