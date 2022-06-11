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惠譽憂小米自由現金流正轉負

【明報專訊】評級機構惠譽昨發報告表示，受累於內地疫情封控及歐洲通脹高企，加上持續投資電動汽車業務，小米集團（1810）今年的自由現金流或由正轉負，收入和EBITDA利潤率隨之收窄。

不過，惠譽認為小米的評級緩衝空間仍然充裕，預計集團收入有望於2023年反彈。惠譽予小米評級「BBB」，展望穩定。小米昨日收報12.18元，無升跌。

指手機收入下跌 持續投資電動車

惠譽指出，由於智能手機需求疲軟、跨境物流受阻導致物聯網和生活類產品增速放緩，加上廣告商預算縮水拖累互聯網服務增長乏力，預計小米今年收入將下跌3%至4%。隨着內地放寬封控措施，釋放市場需求，惠譽預計小米的智能手機、物聯網和生活類產品收入，在今年下半年將實現增長。

智能手機出貨量方面，由於中國、印度和歐洲消費者需求走弱，惠譽預計小米今年的出貨量將以低雙位數速度下降。另由於小米開展促銷活動以拉動銷售和清理庫存，今年的智能手機毛利率預料降至10%左右。

惠譽又預計，小米於2022至2023年將保持350億至400億元人民幣的穩定淨現金頭寸，由於供應商和客戶方面的財務壓力，加上小米對電動汽車的投資導致經營現金流出現負值，惠譽預計集團2022年自由現金流或將由正轉負；隨着經濟環境回暖，預期小米的自由現金流自2023年起將恢復至100億元人民幣以上。