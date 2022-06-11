證監會「回水令」擴權諮詢業界 毋須涉上市公司交易 涵蓋受規管人行為失當

證監會表示，現有的《證券及期貨條例》213條存在局限，例如當某受規管人士分別根據第194或196條，被裁定犯上失當行為或並非留任受規管人士的適當人選時，除非行為同時亦構成違反213條文規定或條件，否則證監會將無法根據該條文，要求相關人士作出補救措施。

可凍結個人資產 或還原交易

因此，證監會建議修例，日後該會根據《證券及期貨條例》第194（1）、194（2）、196（1）或196（2）條對受規管人士行使任何權力後，可引用213條行使權力，包括凍結相關人士資產，甚至要求將交易還原。

過去多針對招股書失實或造假

根據條例，《證券及期貨條例》213條主要針對涉及部分公司條例範疇，包括招股書、法團收購本身股份等（見表1）；翻查資料，證監會過去多年來引用執法的個案，主要針對招股書內容失實或造假，如洪良國際、中國森林等；以及內幕交易案件，經典案例如國美（0493）向大股東黃光裕回購（見表2）。

證監會今次建議條例「擴權」，則可能更多地針對受規管金融機構或人士。事實上，近年證監會曾多次引用《證券及期貨條例》第194及196條向金融機構「開刀」，包括去年10月引用194條對豐盛融資擔任擬上市公司可姿伊保薦人工作失責，罰款550萬元；至於花旗環球金融今年1月更因股票業務部涉嫌違反規定及內部監控缺失，更遭證監會引用194條譴責及罰款高達3.48億元。

建議規管涉境外上市內幕交易

此外，文件同時建議修訂條例，使證監會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，以及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易，並適用於有關證券的衍生工具；另一修訂建議，則是釐清《證券及期貨條例》第103（3）（k）條的豁免，使擬只出售予專業投資者的投資產品的廣告，在未經證監會認可的情况下，僅可向事先已獲中介人透過其「認識你的客戶（KYC）」及相關程序識別為專業投資者的專業投資者發出。

明報記者