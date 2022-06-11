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衛哲：市差利併購 SPAC逢最佳時刻

標籤：經濟

【明報專訊】本港第二隻SPAC（特殊目的收購公司）、由阿里巴巴前高層衛哲發起的Vision Deal HK（7827）昨首日掛牌，擔任集團董事會主席兼執行董事的衛哲表示，近期本港資本市場存在挑戰，拖累新股數量及集資額下跌，市况影響下許多新股選擇延遲上市，卻正正為SPAC帶來許多優質的併購目標，形容目前為本港SPAC市場的「最佳時刻」，並透露未來計劃在港發起更多SPAC。

估值回歸理性 有利投資

衛哲表示，雖然美國市場積壓過多SPAC，有大量併購需求，但認為港美兩地市場不會互相競爭，因本港市場門檻較高，針對更成熟的公司，加上在美上市的SPAC大多以美國公司為目標。衛哲提到，內地經濟存在不少泡沫，包括科技、消費等多個行業，最近的市場回冷、估值回調有助市場回歸理性，相信階段性的泡沫爆破，長遠對投資有利。他又指自己已離開阿里巴巴逾10年，不便對平台經濟等監管政策多作評論。

友和曾跌半成 收市守招股價

集團的併購目標為智能汽車技術的龍頭，衛哲稱，相關範疇的龍頭「屈指可數」，又指旗下嘉禦資本有份投資的30多家公司當中，均與阿里巴巴（9988）、百度（9888）、騰訊（0700）等龍頭有不同合作，相信未來併購目標亦會與該些公司有合作空間。他續稱，目前集團已有一群潛在的併購目標，均是曾向嘉禦資本諮詢的企業，對它們有一定熟悉度，會結合過往的併購經驗，在當中尋找合適的目標。

Vision Deal HK首日股價微跌1%，收報9.89元。同日掛牌的本港電商友和（2347）昨一度跌4.8%，收市守住招股價，全日無升跌。

明報記者