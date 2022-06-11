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港首隻區塊鏈ETF 主動型每日披露持股

標籤：經濟

【明報專訊】三星資產運用（香港）宣布，將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF——三星區塊鏈技術ETF（港元櫃台：3171）。此為主動型ETF，不是追蹤指數表現的被動型ETF，基金經理會主動管理ETF組合，因此會每日披露持股變化。

十大持股包括CME IBM

據三星的資料，此ETF模擬投資組合的十大持股，包括美國上市的CME Group、IBM、美國首隻Bitcoin ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）；日本上市的SBI Holdings、Digital Garage等。

ETF的投資顧問，正是三星資產運用早前入股的美國ETF發行商Amplify。基金將有至少70%投資於全球區塊鏈公司的股份，此外會投資於美國上市的加密貨幣期貨ETF，佔比不多於10%。

每手780元入場 擬每年派息一次

ETF預計於6月23日上市，上市價約為每基金單位15.6元，每手為50個單位，入場費約780元。管理費為每年0.85%，擬每年派息一次。

三星資產運用（香港）ETF業務及被動投資主管張嘉敏指出，數據處理和資料存儲的需求，將隨着數碼世界的發展而加快，區塊鏈技術將廣泛應用於不同的業務，以提高數據傳輸效率、安全性，並縮短處理時間，該行認為這是數碼轉型的未來趨勢之一，預計到2028年，區塊鏈市場規模將由49億美元增長到2279億美元，複合年增長率為72.9%。