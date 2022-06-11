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美通脹8.6%破前月高位 加息壓力增 銀行科技股大瀉 10年債息升穿3.1厘

【明報專訊】市場憧憬美國通脹見頂的希望破滅，上月通脹出乎意料加劇，反映價格壓力變得根深柢固。汽油價格屢創新高，加上食品及住房成本上漲，帶動美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，較4月的8.3%升幅加快，並超越3月的8.5%升幅，再創1981年12月以來最高（見圖）。按月計算，5月CPI升幅達1%，遠高於4月的0.3%升幅。市場憂慮聯儲局可能要較長時間採取激進的加息措施，以遏抑通脹。美元隔夜指數掉期顯示，貨幣市場押注聯儲局在6、7及9月各加息半厘。

面對利率上升及潛在的經濟衰退風險，美股三大指數早段下挫，道指跌逾700點，標普500指數跌逾2%，而納指跌逾3%。銀行和周期性股票早段走低，富國銀行（美：WFC）早段股價跌4%，波音（美：BA）早段跌逾3%。科技股普遍下滑，繪圖晶片（GPU）龍頭Nvidia（美：NVDA）跌4%。Netflix（美：NFLX）在高盛下調評級後跌5%。對加息敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升至2.98厘，而美國10年期國債孳息率升穿3.1厘。 美匯指數昨晚升穿104。

食品價升勢 43年最凌厲

美國上月的食品雜貨價格按年上漲11.9%，是1979年以來的最大升幅。住屋成本按年上漲5.5%，升幅是1991年以來最大。能源價格上月按年升幅達34.6%，是2005年以來最高，其中汽油價格上漲近五成。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，截至周五，美國每加侖汽油的平均價格達4.986美元創新高。去年5月美國CPI升幅已有5%，在高基數下，市場原預期CPI有機會見頂，但事實並非如此。

剔除波動較大的能源及食品價格後，美國5月核心CPI按年升6%，較4月的6.2%有所回落，但仍高於分析師預期的5.9%。按月計算，5月核心CPI升幅維持在0.6%。

核心CPI升幅收窄仍超預期

市場人士認為，俄烏危機持續，加上歐美收緊對俄羅斯的制裁，大宗商品價格的上行壓力持續。美國西岸碼頭工人合同即將到期，港口運作可能受阻，也會增加通脹壓力。即使聯儲局收緊政策，對遏抑通脹的作用不大。

彭博分析預期，美國6月的CPI按月升幅可能與5月相若，而按年升幅可能再創新高，即使經濟正在降溫，聯儲局仍可能在7月之後繼續以半厘的幅度加息。

橋水：通脹壓至2% 美股要跌25%

橋水聯席投資總監詹森（Greg Jensen）表示，通脹令聯儲局面臨更大的加息壓力，但聯儲局仍將容忍通脹率高於其2%的目標，否則大幅加息可能導致股市崩跌。他警告倘若聯儲局要將通脹降至2%，美股可能要從現水平暴跌25%。

（綜合報道）

[國際金融]