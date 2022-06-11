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迪士尼突解僱電視內容主管

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）突然解僱其電視內容最高主管、迪士尼綜合娛樂內容主席賴斯（Peter Rice）。美國娛樂網站The Hollywood Reporter引述知情人士稱，迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）與賴斯本周會面時表明對方不適合「新的迪士尼文化」。賴斯去年夏季才獲續約。迪士尼董事會主席阿諾德（Susan Arnold）發聲明稱，包正博及其領導團隊得到董事會的「支持和信任」。

CEO：不合迪士尼新文化

賴斯是21世紀霍士（21st Century Fox）的前高層，在迪士尼敲定收購霍士的交易後，賴斯於2019年加入迪士尼，曾被視為迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）的繼承人選之一。艾格最終交棒給主管迪士尼樂園業務的包正博，曾令外界感到意外。

鑑於包正博與迪士尼的合約還有數月就完結，業界曾揣測賴斯會否接替其職務。

賴斯此前曾公開批評佛州「禁止在學校討論同性戀議題」的法律，侵犯基本人權。包正博因遲遲未對該法案表態，引起迪士尼員工不滿。不過CNBC引述知情人士稱，迪士尼部分員工不喜歡賴斯，認為他不與人合作，對控制自己的勢力範圍更感興趣，包正博接獲這些意見後，認為賴斯副手沃爾登（Dana Walden）在與他人合作方面表現出色，於是安排她接替。

（綜合報道）

[國際金融]