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美通脹超標 標指3天回吐3周升幅 分析：通脹未到頂 股市仍有下跌空間

標籤：經濟

【明報專訊】美國上月通脹飈8.6%超市場預計，不但未有降溫迹象，更創逾40年以來新高，拖累美股三大指數連續第三日下跌，標指跌至5月中的低位3900點水平，完全回吐近3周的升幅。市場對經濟前景憂慮增加，有分析指通脹受供需同時震動影響，預期股市仍有下跌空間，只有能源價格回落，股市才有望回暖，標指有機會下試3500點。

明報記者 蔡穎霖

道指上周五報31,392點，下跌2.7%，標指收報3900點，下跌2.9%，納指收報11,340點，下跌3.5%。總結全周，道指累跌4.6%，標指單周挫逾半成，納指也跌5.6%，為1月底以來最差單周表現。

此外，標指11個行業指數上周五全線向下，以非必需消費品指數挫4.2%最多，資訊科技指數下滑3.9%，即使能源股指數亦跌1.7%，而防守性的必需消費品指數則跌0.4%。

市場加息預期上升，刺激美國10年期債息升穿3厘（另見稿），拖累科技股走勢。新近完成拆股的亞馬遜（美：AMZN），周五股價續挫逾半成，微軟（美：MSFT）和Meta（美：META）均跌逾4%。

比特幣再跌穿3萬美元

「幣市」亦跟隨股市向下，比特幣（bitcoin）再跌穿「3字頭」，截至昨晚10時報28,724美元，較上周一時的高位跌9.3%；以太幣（ETH）亦從周初的1800美元水平下跌逾一成，截至昨晚10時報1566美元。

過去市場有觀點認為，當股市急挫至一定程度，聯儲局貨幣政策會趨向鴿派以支持市場，不過，資產管理公司AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman表示，所謂「鮑威爾看跌期權」（Powell put）的看法正在消失，通脹正在同時受供需衝擊的階段，相信股市仍有更多下跌空間，反之較看好債券市場走勢。

分析：標指或下試3500點

交易平台OptionsPlay教育與產品總監Jessica Inskip認為，目前標指在3900點有支持，倘若失守或有機會下試3500點。至於後市表現，她認為能源價格是影響股市走勢的關鍵，只有能源價格回落，股市才有望回升。布蘭特期油上周五跌1.1%，收報每桶121.77美元，單周仍升0.4%。

ADR港股比例指數跌2%

受美股影響，ADR港股比例指數跌2%，報21,386點。阿里巴巴（9988）ADR較港股低收4.5%，小米（1810）ADR和美團（3690）ADR也較港股低收逾2%。中電（0002）ADR和新地（0016）ADR，則較港股高收逾0.3%。恒指夜期收跌1.7%至21,326點，低水480點。