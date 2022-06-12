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通脹再創40年新高 巴克萊料美本周加息0.75厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國5月份通脹再創40年新高，市場預期聯儲局在9月放慢加息的預期降溫，巴克萊銀行副首席美國經濟學家Jonathan Millar預期，聯儲局在當地時間周三（15日）公布結果的6月會議加息0.75厘，高於聯儲局主席鮑威爾早前預示的0.5厘，為首次有投行作出單次加息0.75厘的預測。

撇除能源和食品的美國核心通脹在5月上升6%高於預期，Jonathan Millar在報告指出，美國通脹並非單純來自能源價格，而是整體項目的通脹都非常強勁，而且正在加快，因此聯儲局現在有充分的理由，在6月份以超出市場預期的幅度加息。

利率觀察工具FedWatch顯示，目前市場預期聯儲局在6月加息0.5厘機率為96.4%。上周五通脹數據超標後，市場預期至9月加息至2厘至2.25厘（較現在累加1.25厘）機率已降為零，加至2.25厘至2.5厘機率為41.6%，甚至加至2.5厘至2.75厘（累加1.75厘）機率為48.5%。

美2年期國債孳息率升穿3厘

Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley認為，9月加息0.5厘機會大為提高，但今個加息周期單次加息0.75厘的機會不大。

市場預期加息速度加快，較受政策利率影響的美國2年期國債孳息率急升0.25厘，收報3.067厘，見2007年12月底以來高位，5年期孳息率升0.2厘至3.264厘，至2008年8月以來新高，並與10年期國債孳息率倒掛。受經濟前景影響的10年期孳息率周五收報3.163厘，升0.116厘。