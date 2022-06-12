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英反壟斷部門調查蘋果Google 指默許手機瀏覽器礙競爭

標籤：經濟

【明報專訊】英國反壟斷部門競爭與市場管理局（CMA）公布，擬就蘋果（美：AAPL）和Google的手機瀏覽器的壟斷地位，以及蘋果在應用程式商店限制雲遊戲服務，採取調查行動，將諮詢至7月22日。另外，亦會就Google在應用程式內支付設定的條款進行《競爭法》調查。CMA表示，擬議進行的市場調查，將進一步評估競爭情况，並決定採取後續行動，包括制定具有法律約束力的命令，以改變蘋果和Google的做法。

調查行動諮詢至7月22日

CMA表示，當局已就手機系統生態進行一年研究，結果顯示蘋果和Google具有雙頭壟斷地位，能夠控制市場，包括操作系統、應用商店和網絡瀏覽器。若不進行干預，兩家公司可能保持或加強對行業控制，限制競爭和創新。當局正在研究有可採取的針對行動，因此擬就手機瀏覽器，和蘋果的雲遊戲限制進行市場調查。

當局指蘋果禁止在其移動設備，使用Safari以外瀏覽器引擎，將嚴重限制瀏覽器競爭對手突顯與蘋果產品在速度、功能上的分別，也嚴重限制消費者使用可於瀏覽器運行，而不需獨立下載的Web應用程度功能。另外，兩個系統的手機將Chrome和Safari設為默許瀏覽器，為他們帶來了關鍵競爭優勢。

另指控蘋果限制雲遊戲

CMA又指蘋果阻止雲遊戲在應用程式商店出現，它毋須獨立下載，或會威脅蘋果在遊戲應用程式的收入。另外，CMA針對Google就用戶在應用程式內支付設定的條款，啟動競爭法調查，類似針對蘋果調查已在去年3月開始。

蘋果回應非常不同意報告的一些結論，認為低估公司在創新、隱私和用戶性能方面的投資。Google則表示，將審查該報告並繼續與CMA合作，並指Android平台較競爭對手平台提供更多的選擇。