美證交會傳調查高盛 涉旗下ESG基金

歐美監管機構近期增加調查金融機構以ESG為包裝的金融產品，是否存在披露缺失，或跨大投資中ESG的成分進行「漂綠」。德意志銀行及旗下資管公司DWS的辦公室，上月底被德國警方突擊搜查，調查涉該行內部ESG投資標準疑與對外宣傳不一致，DWS首席執行官Asoka Wöhrmann在搜查行動後宣布辭職。

證交會曾警告有基金宣傳與投資不符

ESG為近年熱門的投資主題，不過ESG目前沒有統一的監管標準，很容易成為金融機構行銷產品的工具，去年證交會曾向投資者警告，有基金宣傳資料指會從高ESG評分的公司選擇投資目標，但實際主要是投資ESG評分較低的公司。

證交會去年成立ESG調查小組，紐約梅隆銀行在今年5月被指在ESG誤導投資者，後與證交會達成和解，繳交150萬美元罰款和修正基金文件，為首家就ESG指控與當局和解的機構。當局亦在5月25日提議修改規則，要求基金經理在在基金招股說明書、年度報告等文件提供更具體的披露。