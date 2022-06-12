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美證交會傳調查高盛 涉旗下ESG基金

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，高盛（美：GS）正面臨美國證交會民事調查，涉及旗下資產管理公司以ESG（環境、社會和管治）標準投資的基金，目前有4隻基金以ESG或潔淨能源為名。調查可能不會涉及法律行動，暫未有詳細調查資料。高盛和證交會未有回應查詢。

歐美監管機構近期增加調查金融機構以ESG為包裝的金融產品，是否存在披露缺失，或跨大投資中ESG的成分進行「漂綠」。德意志銀行及旗下資管公司DWS的辦公室，上月底被德國警方突擊搜查，調查涉該行內部ESG投資標準疑與對外宣傳不一致，DWS首席執行官Asoka Wöhrmann在搜查行動後宣布辭職。

證交會曾警告有基金宣傳與投資不符

ESG為近年熱門的投資主題，不過ESG目前沒有統一的監管標準，很容易成為金融機構行銷產品的工具，去年證交會曾向投資者警告，有基金宣傳資料指會從高ESG評分的公司選擇投資目標，但實際主要是投資ESG評分較低的公司。

證交會去年成立ESG調查小組，紐約梅隆銀行在今年5月被指在ESG誤導投資者，後與證交會達成和解，繳交150萬美元罰款和修正基金文件，為首家就ESG指控與當局和解的機構。當局亦在5月25日提議修改規則，要求基金經理在在基金招股說明書、年度報告等文件提供更具體的披露。