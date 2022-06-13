水塘都被抽乾就是好?

這個題目，在公開場合我一直避而不談。一來自問不是公關材料，另外在行內的一些討論區，每當有品牌小編在當日熱門題目抽水出post，都會贏得掌聲討論。我不想無端唱反調，不過在品牌和培訓當中，其實很多品牌負責人和小編都有認真提問「抽水技巧」。我會先「戴頭盔」我不是抽水專家，但從營銷效果上可以分享觀察的經驗。

文化不同玩法也不同

抽水要看時間和文化，時間當然不是指一味「夠快」。抽得夠快和夠應，這點由寫抽水文案的高手分享好了。時間指的是隨時間轉變，社會大眾對不同事件的看法和敏感大有不同。我仍然相信和希望言論自由的存在，不是提倡自我審查。不過不同事件發生後，媒體和大眾的討論引來的回應，是小編們感受大眾對同類事情正反回應的試金石。有些題材，在外國可以玩得「火」，例如可口可樂和百事，麥當勞和漢堡王都是扮演着歡喜冤家的角色，廣告常常互相「攻擊」，取笑政治人物網也成為茶餘飯後的題材。不過在文化不同下，亞太區的營銷宣傳未必可以如此操作。

Like的是甚麼

小型品牌和本地品牌比較有彈性，操作和內容的審核相對國際品牌簡單，也可能為了打響及更突出品牌個性的路線，所以內容抽水負責人同樣覺得好玩就可以。但國際品牌的操作當然完全不同，就算品牌在其他國家可以玩得「盡」，在本地運作上也有其他的考慮。況且，抽水也應考慮品牌本身的個性，平日內容的語調是否切合該次抽水的題材。如果只為熱門題材抽水賺Like，忘卻這屬品牌專頁是為品牌和產品服務訊息帶給目標群眾，那就是本末倒置了。抽水賺的Like，讀者Like的是什麼？

以品牌形象為先

自己在社交媒體上發放了一張自拍照，都會愛看究竟有多少朋友給自己Like。品牌Marketers和協助品牌製作社交媒體營銷內容的Agency，背後也是人，人性就是努 力希望得到肯定。如果有一日找理髮師剪頭髮時，他突然告訴你今次要剪一個平頭髮型，原因是「我就是喜歡」，你會同意嗎？我相信大多數人對自己的形象，都希望能夠掌握在自己手中，或符合自己的要求和期望，以提供專業服務的理髮師，應該根據客人形象去設計髮型。品牌的Marketers和Agency也是提供專業服務的，在設計內容時，品牌本身的形象不應該凌駕於自己本身的喜好。「抽水」，有時只為博君一笑，但其實需要考慮的殊不簡單。