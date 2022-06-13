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東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長

【明報專訊】近年綠色和可持續金融（GSF）備受關注，銀行業為此競爭激烈。東亞銀行（0023）早前宣布，與利奧紙品簽署了一筆總值1.5億元的可持續表現掛鈎貸款（SLL），為期3年，是該行自2018年以來，第四次向利奧提供綠色融資。該行去年批出總值逾220億元的綠色貸款，按年增長約5倍，而香港分部年初至今所批出的綠貸，已接近去年全年的88億元總額，料今年有望達到雙位數的「可觀增長」。

擬2030年前減碳排放32%

綠色融資市場正不斷增長，東亞銀行總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，東亞早前已制訂GSF策略，推動企業進行綠色融資項目，目標逐年提高公司綠貸佔整體貸款的比例，並擬於2030年前減少該行碳排放32%。

此外，該行將支持企業借助綠色融資來進行低碳經濟轉型，甚至達至碳中和，同時憑藉該行的跨境優勢，協助大灣區企業進行綠色融資和貸款。

今年環球股債市動盪不穩，被問及有否削弱綠貸需求，區偉權表示，有意借綠貸的企業普遍較有計劃，亦理解綠色和可持續發展為日後業務發展大勢所趨，相信短期的經濟波動未有造成太大影響。

同時，區偉權表示，對本港綠貸的未來發展抱有樂觀態度，近期尤以環保建築、再生能源等領域為大熱。

他又稱，銀行批出綠貸的資金成本與一般貸款相差無幾，反而會額外向企業提供回贈優惠，變相降低利率，所以銀行並非「用嚟賺多啲錢」。惟他提到，借綠貸的企業一般擁有更好的財務管理，信用質量較高，自然較少出現壞帳。

ESG有可為 增聘專家及前線員工

目前本港上市公司需披露其ESG（環境、社會和企業管治）報告，區偉權指出，愈來愈多上市公司要求其供應商在ESG上表現良好，認為可為中小企帶來莫大的業務空間，建議它們儘早起步。他又提到，該行早已聘請ESG專家，為員工進行內部培訓，並不斷增聘前線人員，惟不會特意創造ESG相關職位，仍以全方位的人才為主。

明報記者 葉翠