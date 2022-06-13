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「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億

【明報專訊】一份據稱由「獨立第三方」委託的報告指出，匯控（0005）若分拆亞洲業務，可望令其估值較目前增加265億美元（約2067億港元）。報告末段雖然強調是由「獨立第三方」委託，但這名委託人相信是中國平安（2318）。作為匯控的主要股東，中國平安據報近日積極推動匯控分拆亞洲業務。

委託人料為中國平安

報告是由諮詢公司In Toto Consulting發布，撰寫人是該諮詢公司的創辦人Asheefa Sarangi，她曾任中信里昂的分析師。據公司註冊處資料，In Toto Consulting於2020年在港註冊成立，Asheefa Sarangi是唯一的董事及股東。

報告末段註明，報告是由獨立第三方委託撰寫。然而，相信這「獨立第三方」正是近日積極推動匯控分拆業務的中國平安。

分拆提升業務能見度 觸發重估

同時，報告指出，目前市場對匯控亞洲業務的估值可能達到1070億美元，佔集團1321億美元總市值的81%，若果進行分拆，匯控亞洲業務及其業績的能見度可望提高，從而觸發市場對匯控重新評級，以至集團的價值得以提升。

報告指出，若分拆亞洲業務，集團總市值可望提升20%或265億美元至1586億美元，如果單是剝離香港零售業務，參照市場上給予恒生（0011）等上市同業的溢價，集團整體市值亦可望提升19%或254億美元。

本報就此報告向匯控及平保查詢，雙方都不作回應。而據了解，就重組匯豐亞洲業務以提升股東回報的不同可行性方案，平保希望市場各方共同參與、廣泛討論。