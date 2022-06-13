瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏

明報記者 葉創成

瑞銀上周發布的《2022年全球家族辦公室報告》，對全球221個家族辦公室進行調查，為同類報告中規模最大型及最全面，受訪的家族辦公室平均總財富淨值達22億美元。報告顯示，全球家族辦公室認為，通脹上升及地緣政治風險升溫分別是制訂投資目標首兩大關注（見圖1）。

事實上，美國通脹升溫的確亦繼續困擾全球投資市場，上周五美國勞工部公布，上月消費者物價指數（CPI）按年升幅高達8.6%，不單較4月的8.3%升幅加快，而且更超越3月的8.5%升幅，粉碎了市場對當地通脹上季已見頂回落的憧憬，市場現正預期聯儲局在未來幾次議息會議均會加息0.5厘（見另稿）。

料美今明兩年GDP均增逾2%

辜良雄表示，美國通脹持續高企，的確會為全球金融市場帶來波動，聯儲局亦確實需要加息壓抑通脹，利率風險的確存在，因此該行早前已沽出一些受累息口上升的資產，而他強調，瑞銀並不預期美國經濟短期內出現衰退，至少今年仍會錄得經濟增長。

事實上，瑞銀上月底發表研究報告，指由於美國整體家庭及企業資產負債表均維持強勁，令經濟更有能力可以承受高利率，預測美國GDP今年及明年分別按年增長2.8%及2.1%。

中國力谷硬科技 藉創新保增長

另外，辜良雄強調，即使中國經濟本季表現受新冠疫情干擾，惟疫情現已有受控迹象，經濟活動亦正在重啟，最壞的時間料已經過去，瑞銀投資總監辦公室預期中國GDP今年按年增長約3%。

至於中國經濟中長期表現，辜良雄分析，與過去多年實行「互聯網+」國策、支持平台公司應用互聯網於服務業推動經濟增長不同，中國現時積極研究及發展晶片及機械人等硬科技或核心科技，未來以技術進步及科技創新來推動增長，中長期GDP年均增長可望達4%至4.5%，故他對中國新經濟公司前景仍然十分樂觀。

本港遲早通關 大灣區成科創中心

辜良雄續說，雖然過去兩年多以來，由於疫情影響，本港未能與內地通關，但他相信疫情早晚也會過去、本港與內地遲早也會恢復通關，屆時本港便可與大灣區其他城市全方位加強合作，大灣區因此可望成為全國科研、科技創新的重要區域，對中國新經濟公司亦屬正面。

事實上，根據《2022年全球家族辦公室報告》，在亞太區，大中華資產是家族辦公室按地區區域持有最多的資產，佔比高達40％（見圖2），辜良雄分析，這一方面是由於本土偏好（Home Bias），例如美國家族辦公室持有最多的也是美國資產，而另一方面也顯示，亞太區家族辦公室認為，大中華資產在中長期而言提供全球最好的投資機會。

市况不明朗 持現金有三大好處

雖然亞太區家族辦公室中長期看好大中華資產，惟由於中國政府去年下半年開始先後加強對科網、醫療、教育及房地產等多個經濟領域的監管，相關股票價格大跌，而且美國收緊貨幣政策亦帶來不明朗因素，至去年底亞太區家族辦公室在資產配置中持有12%現金，辜良雄表示：「在波動市况中持有現金，第一是可以資本保值，第二是現時息率回報已上升，第三是可以保留實力、等優質股票等資產價格回落後始低吸。」

由於全球股市及債市今年以來普遍下跌，去年底持有較高比例的現金實屬明智之舉，不過，辜良雄亦強調，在全球高通脹的環境下，投資者要關注的是扣除通脹後的回報，由於持有現金收息往往跑輸通脹，而家族辦公室長遠仍希望財富增長，因此料他們在適當時間便會將現金投放於其他資產。

家族辦公室熱中科技私募

在高通脹及利息上升的環境下，持有現金或固定收益投資可能均難以取得扣除通脹後的正回報，這樣的話，投資者又有何其他選擇呢？瑞銀財富管理指出，全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代，需要重新審視投資選項，例如增加對私募股權、房地產及私募債務的投資，以流動性換取回報，當中，該行Gunther Jost指出，家族辦公室目前對科技領域的私募股權投資尤其感到興趣（見圖3）。

另外，《2022年全球家族辦公室報告》顯示，對於全球家族辦公室來說，最感興趣的科技投資領域是數碼轉型；而亞洲家族辦公室則對自動化及機械人領域的投資最感興趣。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]