瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏

【明報專訊】憧憬內地疫情受控、經濟重啟，以及放寬監管科網平台公司，在中資科網龍頭股帶動下，恒指上周急升724點或3.43%。惟值得注意的是，港股上周收市後，美國公布通脹數據高於預期，拖累美股三大指數顯著下跌，港股今日復市料沽壓難免。今期封面故事由瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄、諮詢及銷售部大中華區投資及對冲基金主管Gunther Jost，以及普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德、新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡，分析最新形勢。他們結論是全球金融市場短期料仍波動，雖然中國股票中長線仍很有投資價值，但現時亦不妨在投資組合中加入對冲基金、亞洲及新興市場債券，以分散投資，降低風險。
瑞銀上周發布的《2022年全球家族辦公室報告》，對全球221個家族辦公室進行調查，為同類報告中規模最大型及最全面，受訪的家族辦公室平均總財富淨值達22億美元。報告顯示，全球家族辦公室認為，通脹上升及地緣政治風險升溫分別是制訂投資目標首兩大關注（見圖1）。
事實上，美國通脹升溫的確亦繼續困擾全球投資市場，上周五美國勞工部公布，上月消費者物價指數（CPI）按年升幅高達8.6%，不單較4月的8.3%升幅加快，而且更超越3月的8.5%升幅，粉碎了市場對當地通脹上季已見頂回落的憧憬，市場現正預期聯儲局在未來幾次議息會議均會加息0.5厘（見另稿）。
辜良雄表示，美國通脹持續高企，的確會為全球金融市場帶來波動，聯儲局亦確實需要加息壓抑通脹，利率風險的確存在，因此該行早前已沽出一些受累息口上升的資產，而他強調，瑞銀並不預期美國經濟短期內出現衰退，至少今年仍會錄得經濟增長。
事實上，瑞銀上月底發表研究報告，指由於美國整體家庭及企業資產負債表均維持強勁，令經濟更有能力可以承受高利率，預測美國GDP今年及明年分別按年增長2.8%及2.1%。
另外，辜良雄強調，即使中國經濟本季表現受新冠疫情干擾，惟疫情現已有受控迹象，經濟活動亦正在重啟，最壞的時間料已經過去，瑞銀投資總監辦公室預期中國GDP今年按年增長約3%。
至於中國經濟中長期表現，辜良雄分析，與過去多年實行「互聯網+」國策、支持平台公司應用互聯網於服務業推動經濟增長不同，中國現時積極研究及發展晶片及機械人等硬科技或核心科技，未來以技術進步及科技創新來推動增長，中長期GDP年均增長可望達4%至4.5%，故他對中國新經濟公司前景仍然十分樂觀。
辜良雄續說，雖然過去兩年多以來，由於疫情影響，本港未能與內地通關，但他相信疫情早晚也會過去、本港與內地遲早也會恢復通關，屆時本港便可與大灣區其他城市全方位加強合作，大灣區因此可望成為全國科研、科技創新的重要區域，對中國新經濟公司亦屬正面。
事實上，根據《2022年全球家族辦公室報告》，在亞太區，大中華資產是家族辦公室按地區區域持有最多的資產，佔比高達40％（見圖2），辜良雄分析，這一方面是由於本土偏好（Home Bias），例如美國家族辦公室持有最多的也是美國資產，而另一方面也顯示，亞太區家族辦公室認為，大中華資產在中長期而言提供全球最好的投資機會。
雖然亞太區家族辦公室中長期看好大中華資產，惟由於中國政府去年下半年開始先後加強對科網、醫療、教育及房地產等多個經濟領域的監管，相關股票價格大跌，而且美國收緊貨幣政策亦帶來不明朗因素，至去年底亞太區家族辦公室在資產配置中持有12%現金，辜良雄表示：「在波動市况中持有現金，第一是可以資本保值，第二是現時息率回報已上升，第三是可以保留實力、等優質股票等資產價格回落後始低吸。」
由於全球股市及債市今年以來普遍下跌，去年底持有較高比例的現金實屬明智之舉，不過，辜良雄亦強調，在全球高通脹的環境下，投資者要關注的是扣除通脹後的回報，由於持有現金收息往往跑輸通脹，而家族辦公室長遠仍希望財富增長，因此料他們在適當時間便會將現金投放於其他資產。
在高通脹及利息上升的環境下，持有現金或固定收益投資可能均難以取得扣除通脹後的正回報，這樣的話，投資者又有何其他選擇呢？瑞銀財富管理指出，全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代，需要重新審視投資選項，例如增加對私募股權、房地產及私募債務的投資，以流動性換取回報，當中，該行Gunther Jost指出，家族辦公室目前對科技領域的私募股權投資尤其感到興趣（見圖3）。
另外，《2022年全球家族辦公室報告》顯示，對於全球家族辦公室來說，最感興趣的科技投資領域是數碼轉型；而亞洲家族辦公室則對自動化及機械人領域的投資最感興趣。
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