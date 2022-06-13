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普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導

【明報專訊】普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德預期，內地房地產市場短期仍會波動，而中長期則會出現行業整合、汰弱留強，由國企主導，故該行現時投資內房美元債券，傾向選擇上述可望長期生存的內房企業發行的債券，而非在已出現債務危機、債價較發行價已大跌一半以上的債券。

陳兆德指出，回顧過去12至18個月的內房調控，始於中國政府對社會發展及去槓桿的目標，政府推出多項措施收緊銀根，包括限制發展商借貸，令去年下半年以來內房市場明顯轉弱，很多發展商因此出現財政困難及債務違約，特別是在內房美元高息債市場。

今年以來內房銷售按年跌幅持續擴大，陳兆德分析，除了政府調控外，內地近月爆發了新一輪新冠疫情，亦是另一原因，這導致很多發展商資金出現問題。他認為，即使內房離岸美元高息債市場去年下半年以來已出現困局，但中國政府領導層亦沒有放寬調控，以實現去槓桿及其他的政策目標，直至近月內房困局所帶來的問題擴大，令經濟面對更廣泛的挑戰，更多類別的資產受到影響，終於見到政府果斷放寬內房調控政策。

陳兆德認為，中國人民銀行近來在全國範圍降低按揭利率（見圖1），便是一個強烈信號，意味着地方政府也可以放寬對樓市的調控，實施比較寬鬆的政策，以穩定新盤銷售及整體樓市。他分析，雖然內房政策面已明顯有所改善，未來該行業的日子應該會比較光明，但短期市場波動料仍持續，因為投資者仍在觀望、等待更多證據顯示內房實體市場需求正轉強，以及發展商更容易從銀行體系取得資金 。

內房離岸債市分化 三分二債價已腰斬

即使內房政策現已轉趨寬鬆，不過，陳兆德認為，不同內房領域所受影響並不一致，他舉例說，境內及境外便有很大差異，內地政府致力督促發展商盡快完成在建項目向買家交樓，以加強置業者的信心，但值得注意的是，即使這樣，新盤銷售最新數據仍然在下跌。

另外，陳兆德指出，個別內房已重新開始發行在岸債，而離岸美元債市場則暫仍未恢復，他認為要繼續觀望，料內房債市場短期仍會波動：「雖然與內房存量巨額債務比較，近日發行的在岸債規模很小，但這顯示政策往正確的方向發展，顯示政策決策者重視內房重獲融資渠道，以及重視穩定樓市，市場現正期望看到更多可帶來樂觀情緒的政策。」

經過過去12至18個月內房調控後，陳兆德表示，目前內房離岸價市場已出現分化（bifurcated），市場開始認定一批信貸質素較良好、在調控下仍可以生存的發展商，而另一批則是已經或估計會出現債務違約的發展商。而在現存內房離岸債中，三分之二已跌至帳面值一半或以下，意味着市場相信有關內房出現很大程度的不穩；與此同時，仍有一批內房美元債價格仍然比較穩健，現價貼近發行價，即使仍未回到之前的價格高位。

陳兆德分析，內房所發美元債的表現，與其今年首5月新盤銷售表現屬互為因果：債價穩定、有助提升市場信心、新盤銷售便較佳，這樣亦對債價有利，相反亦然，故期內國企內房銷售表現優於民企，而且亦遠勝已出現財政困難的內房（見圖2）。

至於內房市場長期發展格局，陳兆德預期將由國企主導，而即使民企內房過去曾在市場有重要角色，未來亦會轉為出任配角，他認為，這樣的話，內房行業其實變得更健康，而且可以繼續生存的內房企業資產負債表變得更穩健，因為這樣才可以在市場整固的環境中生存下來。

由下而上策略 吼優質內房債

普徠仕如何因應上述形勢投資內房債呢？陳兆德表示，由於市場已經出現分化，關鍵是要選擇信貸質素較好的內房債券，這樣才會較有信心可以駕御此下行周期：「我們需要採用由下而上的策略、細心分析辨別哪些內房企業可以成為市場長期生存者。」至於一大批已出現財政困難、債價已大跌的民企內房是否可以進行債務重組起死回生呢？ 陳兆德指出，並不能籠統地說符合哪些條件的財困內房會有轉機，需要每一案例去細心分析，而普徠仕目前比較傾向投資信貸評級較高、營運能力較強內房所發行的債券，對於在財困內房債券中沙裏淘金的興趣相對不大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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