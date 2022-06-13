羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金

【明報專訊】新冠疫情重挫本港零售市場，以往名店林立的核心區迎來大變天，其中舖租曾貴絕全球街道的銅鑼灣羅素街，近年則改由民生商店進駐。摩根士丹利早前發表報告指，九倉置業（1997）旗下銅鑼灣時代廣場受毗鄰羅素街近年商戶組合變動影響，未來或面臨降級成民生類別商場的風險，拖累租金下調；報告又預期即使內地邊境完全開放，集團股價表現亦無法重返高峰期水平。
本報記者早前到羅素街實地考察，全長僅250米的街道中，已有多達6間不同品牌的口罩店；加上大部分商戶已變為民生店舖，包括本地家庭用品及廚具品牌「天上野」早前據報以每月20萬元，承租羅素街26號地舖，較該店高峰期月租達152萬元，大幅下調約87%。
大摩的報告提及，除了全球最大奢侈品巨擘LVMH旗下品牌Louis Vuitton（LV）及Fendi去年退租時代廣場門店，普拉達（Prada）（1913）、Burberry、水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）等名店亦相繼撤出羅素街，並由上述口罩店等民生商戶取代，有關店舖租金減幅高達八成。
該行又指出，與同區希慎廣場比較，時代廣場租金溢價已由2018年的64%，降至去年的36%，相信未來將會繼續下降。因此，該行認為時代廣場未來或會由過往高級名店商場，降級成民生類商場。