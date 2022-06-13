羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金

全長250米街道 有多達6間口罩店

本報記者早前到羅素街實地考察，全長僅250米的街道中，已有多達6間不同品牌的口罩店；加上大部分商戶已變為民生店舖，包括本地家庭用品及廚具品牌「天上野」早前據報以每月20萬元，承租羅素街26號地舖，較該店高峰期月租達152萬元，大幅下調約87%。

大摩的報告提及，除了全球最大奢侈品巨擘LVMH旗下品牌Louis Vuitton（LV）及Fendi去年退租時代廣場門店，普拉達（Prada）（1913）、Burberry、水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）等名店亦相繼撤出羅素街，並由上述口罩店等民生商戶取代，有關店舖租金減幅高達八成。

該行又指出，與同區希慎廣場比較，時代廣場租金溢價已由2018年的64%，降至去年的36%，相信未來將會繼續下降。因此，該行認為時代廣場未來或會由過往高級名店商場，降級成民生類商場。