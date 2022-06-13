簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高

北美太陽能裝機需求料升

此舉讓太陽能市場減少了不確定性，毋須擔心商務部會做出不利判決，被追繳龐大的關稅稅款。去除懲罰性的關稅，將可減輕採購時的難題，若調查結果不利，也毋須另設關稅儲備金，在企業採購太陽能電板的成本也下降的情况下，讓整個北美的太陽能裝機量需求預期上升。

豁免關稅的主要得益者包括本土電池和組件的組裝製造商和太陽能業者如太陽能開發商，其政策雖說只限幾個東南亞國家有豁免，但也會對中國的電池和組件製造商在東南亞設有一體化產能佈局的頭部企業出口產生利好，銷量和利潤也會同步提升。不過，對於只在中國有產能的中國企業並沒有在貿易關稅上得到任何利好。

同時，白宮推出了更多發展本土太陽能產業的刺激政策。自總統拜登上任以來宣布的美國本地太陽能製造產能擴張，將使目前的7.5千兆瓦產能增加至15千兆瓦，並在2024年總產能將達到22.5千兆瓦，足以使每年超過330萬個家庭改用清潔太陽能。目前美國光伏組件產品有70%依賴進口，為了激勵自給，美國政府更利用《國防生產法》促進對本土的生產，並希望美國的太陽能產能在2024年之前增加兩倍。

此外，美國聯邦政府採購中，給予本土產能超級優先（super preference）政策，相當於會優先採購美國製造的光伏組件產品，有望為停滯不前的美國太陽能發電項目走上軌道。話雖如此，美國更為寬鬆的關稅政策可能會讓美國本土的太陽能產業難以抗衡來自東南亞出口的產品，令美國太陽能製造商的毛利受影響。

免4國太陽能板關稅 或削本土企業競爭力

當然，目前對於整個太陽能行業的利好重點還是在於歐洲加大新能源建設，減少對外傳統能源的依賴。不過，美國市場也不可以忽略，因為美國太陽能市場對價格敏感度比較低，是全球最高溢價的市場，因此在美國的營收增加一點點，也能為利潤產生更大收益。

（作者簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員，均為持證監會持牌人士）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]