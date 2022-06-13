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林嘉文：日圓何去何從？

【明報專訊】過去兩周，美元兌日圓累升近6%，強勁的升勢除了與匯價今年4月時創下14%升市類似外，亦觸及20年新高，個別交叉盤如新加坡元兌日圓更升至35年來的高位。

雖然市場多樣指標及其他動量指標顯示，美元兌日圓的確在不同的時間範圍內都已經呈現非常超買的情况，不過匯價仍然出現強勁升勢。鑑於技術信號與匯價走向出現背馳現象，筆者認為美元兌日圓要持續走高或存在一定風險，意味無論是看好或看淡的投資者，若考慮到風險與回報比的話，現時追入開倉的做法未必有太大吸引力。

話雖如此，筆者仍等待部署賣出美元兌日圓的機會，並正密切留意宏觀驅動因素及技術走勢兩項因素，期望能就匯價何時轉勢提供更清晰信號。

美元兌日圓支持位130

首先，美日貨幣政策的明顯分歧是第一個要留意的宏觀因素。正當美國聯儲局已啟動加息，並即將縮減其資產負債表規模以遏抑通脹，另一邊廂日本央行卻正試圖提振通脹水平，因此除非核心通脹能穩定回升至2%左右水平，否則日本央行不太可能放鬆現時控制孳息曲線的政策。實際上，央行行長黑田東彥亦表示日圓疲軟有利整體日本經濟。

另外，作為其中一個龐大的石油進口國，日本的貿易條件（即出口價格相對進口價格的表現），在俄烏戰事展開後急劇下跌，同樣不利日圓需求。因此，在上述兩項驅動因素出現逆轉前，美元兌日圓整體相信仍會繼續向上的趨勢。

技術上，美元兌日圓阻力料分別位於135、138和140，至於支持位則在130附近，而126至127則是關鍵的支持水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]