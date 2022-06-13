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潘俊文：逐一拆解NFT背後機制

【明報專訊】非同質化代幣（NFT）熱潮席捲全球，但背後的技術大家又知多少呢？NFT大多應用在圖像、音樂等數碼檔案上，而當中NFT經常提及的獨特性，背後都是依賴智能合約（smart contract）技術。智能合約在得到用戶授權後能自動執行交易程序，當中的速度及處理時間都極快捷方便，是NFT世界中一個不可或缺的角色。隨着鏈上技術不斷迭代，項目對不同協議的需求亦不斷翻新。今天筆者會帶大家認識常見的NFT協議及NFT授權轉移時涉及的技術。

ERC721買賣授權 轉移後不可逆轉

NFT最為常見的協議包括ERC721、ERC1155、ERC721A和SPL等。ERC全名為Ethereum Request for Comment，主要用於發行以太幣平台下的代幣和NFT。ERC721為最早應用的NFT協議，這些NFT協議重點是賦予每個NFT一個獨特的uint256代幣號碼（token ID），使每一個NFT變得獨一無二。同時每個代幣中都具備metadata（元數據）以代表NFT中的特徵及其稀有度，買家會根據metadata中顯示的數值去購買比較稀有的NFT，作收藏或投資等用途。

要發行ERC721的NFT代幣，當然要先了解ERC721的合約內容。ERC721的最主要功能包括執行轉移NFT代幣擁有權，查看在鏈上總共發行代幣的數量及特定代幣的擁有人。在常規NFT交易時，智能合約會要求用戶授權（approval）轉移特定代幣所需的權限以換取售出時所獲得的以太幣。如果擁有人沒有授權的話，特定代幣是不可能被轉移的。如果在第三方平台上買賣NFT時（例如Opensea） ，智能合約會要求用戶授權該項目所有代幣的權限 （approval for all ），方便日後的操作，例如省略多項買賣中涉及的步驟和gas fee。這些交易可追蹤但不可逆轉，因此一旦授權及轉移了該代幣，原本代幣的擁有者將喪失控制該代幣的權利。

最近不少的釣魚網站都利用free mint（免費購買）中的按鈕做掩護，在購買按鈕背後加插授權等指令，導致用家在購買時不為意地授權了該代幣的轉移，最近的一次攻擊令著名NFT收藏家Digital Ornithologist失去總值近1000萬港元的月鳥（moonbird）NFT。

另一方面，ERC1155比較適合發行通行證類型的NFT，ERC1155跟ERC721最大分別是同一個item中有不同的代幣號碼 （token ID），在批量NFT購買時（比如將100個武器皮膚NFT一次過賣出），ERC721需要100次交易，而ERC1155的優點是在同一個交易中能夠包含多次交易，大大減少當中需要的交易費用（gas fee）。ERC1155近期亦研發出半同質化（semi-fungible） 等技術，能將同質化代幣（fungible）燒毁並產出非同質化代幣（non-fungible），現時能夠在mocktailswap平台使用。

ERC1155適合發行通行證類型NFT

由於加密貨幣和NFT興起，頻繁的交易令NFT主要的網絡——以太坊變得非常繁忙。基於以太坊POW的設計，gas fee成為了NFT市場交易的一大痛點。

現在見到的趨勢是，有不少價值較低的項目會放在Solana或Polygon鏈上發行，以降低交易成本，相信在以太坊升級至2.0前，發行商都會考慮這安排。此外，ERC721作為第一個廣泛使用的NFT發行機制，將會繼續優化，例如最近的ERC721A，潛力實在不容忽視，相信其影響會延續，並持續獲主流使用。

香港數碼資產學會幹事

www.hkdas.net

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[潘俊文 加密解碼]