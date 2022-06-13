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何啟聰：博追落後 小米牛51965

標籤：何啟聰

【明報專訊】近日科技股回勇，不過小米（1810）在大型科技股中，走勢持續落後，上周五低位曾跌近3%至12元以下，收市持平，向上觀望上試13元阻力的機會。看好或可考慮小米牛證51965，收回價11.17元，行使價10.77元，屬新上市產品。相反看淡或可留意小米熊證51519，收回價14元，行使價14.4元，槓桿比率約5.2倍。

比亞迪股份（1211）強勢持續，逐步逼近歷史高位，好倉資金向上換馬，上移至更高收回價的牛證，觀望強勢股破位機會。由於500兌1中距離比亞迪牛證的槓桿，普遍較活躍比亞迪認購證的實際槓桿高，加上面值較低，而且免除引伸影響，對作短線追貨部署的投資者或較具吸引力。看好或可考慮比迪牛證51957，收回價301元，行使價297元，屬新上市產品。相反看淡或可留意比迪熊證66465，收回價333元，行使價337元，槓桿比率約14.0倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]