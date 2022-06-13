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瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597

【明報專訊】上周五大市仍相當波動，即市低開高走，科技相關股份早段時間走弱但很快已有買盤支持，止跌回升，阿里巴巴（9988）最低報107元，最高見116元，相差8%，美團（3690）最低見195元，最高曾升穿208元，高低波幅達7%。根據瑞銀於星期五的即市資金流紀錄，資金流入阿里認購證，反映投資者或看好阿里短線的走勢。如投資者看好阿里，可留意阿里認購26671，行使價130.1元，2022年8月到期，有效槓桿約6.0倍。如投資者看好美團，可留意美團認購26597，行使價268.2元，2022年9月到期，有效槓桿約6.0倍。

另沉寂一段時間的汽車股亦成了上周五贏家，比亞迪股份（1211）上升，最高見319.4元，上升6.4%。比亞迪的銷售數量亦報捷，亦令市場對汽車股看高一線。如投資者看好比迪，可留意比迪認購17700，行使價361.08元，2022年11月到期，有效槓桿約4.6倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]