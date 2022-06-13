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摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347

【明報專訊】歐洲央行表明計劃7月會議加息0.25厘，並結束自歐債危機後實施的資產購買計劃。投資者憂慮美國聯儲局及歐洲央行同時收緊貨幣政策，另外國際油價持續高企亦加深市場對通脹升溫的憂慮，歐洲多國及美國國債息率繼續上升，當中美國10年期國債息率近日再突破3厘水平，創5月初以來最高。

輪場資金流反映投資者傾向部署做淡，當中納指100的PUT輪連續10日均錄得資金淨流入，累計金額達1600萬元；道指PUT輪則連續4日有淨流入，累計逾200萬港元。

如投資者如想捕捉美股短線走勢，好淡部署可留意9月到期、較高槓桿的條款，如納指購10376，行使價14,100點，實際槓桿約12倍；做淡可選納指沽10347，行使價11,500點，實際槓桿約7倍。道指方面可參考道指購10349，行使價36,000點，實際槓桿約17.5倍；道指沽10305，行使價31,000點，實際槓桿約9倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]