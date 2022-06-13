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陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎

標籤：陳永傑

【明報專訊】俄烏戰爭、美國以至中國經濟放緩，可能促使全球經濟衰退。雖然各國受到通脹高企打擊，但世界亦步入滯脹，各國加息亦受制，加息必須審慎！

特斯拉行政總裁馬斯克表示，美國經濟衰退實際上是一件好事。馬斯克被問到是否認為美國經濟正接近衰退時，他對此表示肯定，並指出這其實是一件好事，「把錢撒在傻瓜身上已經持續得太久了，是時候出現一些破產個案。」根據過去經驗，今次經濟衰退將持續約12至18個月。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃指出，烏克蘭戰爭及中國經濟進一步放緩，可能引致全球經濟衰退。她擔心經濟及政治碎片化趨勢加劇，或會在剛結束熱戰就不知不覺又進入另一場冷戰。

能源價格上升 經濟大幅放緩

IMF於4月把今年全球經濟增長預測從4.4%大幅下調至3.6%，是今年第二次下調。她再警告，在之後發生的事件可能會導致進一步下調預期。世界銀行亦有近似看法。世銀行長馬爾帕斯表示，俄烏戰爭對食品能源價格和化肥供應的影響，可能引發全球經濟衰退。全球第四大經濟體德國，因為能源價格上升，經濟經已大幅放緩。因應俄烏戰爭影響，世銀已將今年全球經濟增長預測下調，由4.1%調低至3.2%。

美國密歇根大學5月消費者情緒指數終值，跌至58.4，低於預期及初值，當中現况指數終值及展望指數終值都下跌，並低於初值。全球經濟走向放緩，滯脹形成，美國等國家無法將息口大幅調高，儘管利好樓市股市等投資市場，但滯脹屬非常棘手的問題，難以解決。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]