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廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊

標籤：廖偉強

【明報專訊】從土地註冊處數據中可看到，2021年二手樓市成交當中，1000萬元以內宗數佔比約八成，1000萬元以上宗數佔比約兩成。如以金額計算，兩者差不多各佔一半。換言之，集中做細價單位的地產代理數量會比較多，集中做豪宅單位的較少，但以佣金計，做到生意的豪宅地產代理收益一定大於做細價物業的代理。

平均每名代理1年只促成一兩宗

地產代理監管局公布持牌地產代理有約41,000人，如以2021年度一手及二手住宅市場成交只有大約5萬多宗來計算，即平均每一名地產代理一年只促成一至二宗。當然這個世界是沒有平均分配的，做到的會愈做愈多，做不到的會愈艱難，行業內全年都沒有生意的代理比比皆是！

地產代理業固然貧富懸殊，放眼全球，貧富懸殊更是常有的問題。中國在40年前仍然非常貧窮，自從1970年代末改革開放，鄧小平鼓勵先讓部分人富起來，在這樣的形勢之下，很多民企都能夠做到百花齊放，加上中國人口眾多，只要能夠開放自由的經濟貿易，做任何的生意都容易富起來，所以中國能夠在近20年間經濟急速起飛，很多企業的價值已經是千億，成就了很多超級富豪。香港是一個自由貿易、自由開放的城市，香港人生活簡單、愉快。不過，近年因為政治因素，加上疫情肆虐，令經濟備受衝擊，各行各業都飽受煎熬，很多大企業都受到影響，只是未算嚴重；但部分打工仔或小微企，所受衝擊比較大，貧富差距亦變得更大。

筆者認為，換屆之後的新特首，上場後應該盡快處理好通關，令香港經濟流動重拾正軌，這樣就可以將極端的貧富懸殊逐步收窄！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]