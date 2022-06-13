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布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%

標籤：布少明

【明報專訊】踏入6月份，又到了回顧及前瞻未來的時候。上半年樓市一度受疫情影響，新盤幾近冰封，直至疫情緩和樓市反彈。美聯樓價指數首季跌3.3%，但次季收復失地，本年迄今跌幅收窄至1.6%。

二手方面，上半年交投僅錄約2.2萬宗的兩年半新低，但「波叔Plan」推出激活換樓鏈，若以計劃推出前後3個月的二手註冊量比較，逾1000萬至2000萬元物業的註冊量大增近五成。若以全港整體二手註冊量計，今年首5月逾1000萬至2000萬元二手註冊量佔比達15.5%創新高，可見措施的利好作用。

一手表現亦與二手相若。據一手住宅物業銷售網，上半年新盤銷量僅約5500宗，為2013年銷售新例後新低。不過，隨着近期發展商加快推盤，一手市場「百花齊放」，預期下半年有機會登場的全新盤供應或涉逾2.2萬伙，銷售可達1.05萬宗，較上半年增九成。

新盤定價進取 樓價穩中向好

下半年樓價走勢可從幾個因素剖析。首先，早前首幅加入「限呎」條款的屯門住宅地皮流標，反映地價未大幅下調，令發展商為新盤定價時較進取，支撐樓價穩中向好。

據政府統計處2021年人口普查，全港約130萬住戶居於自置居所，當中業主供滿樓比率逾66%，反映目前業主持貨力強，無劈價賣盤迫切需要。故此，個人對樓價相對樂觀，全年樓價升幅可達5%。二手方面，新居屋6月13日抽籤，向隅客購買力將釋放；配合一手客回流二手，估計下半年成交量將由今年上半年2.2萬宗增逾36%至3萬宗，下半年本行將增聘近千人及新增30間分行。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]