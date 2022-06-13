馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場

今次推售的7個居屋中，以位於北角的驥華苑最受矚目，事關今期居屋「樓王」就位於這個屋苑，最高售價達531萬元，不過與一街之隔的海璇相比，則顯得更划算，預料項目將會相當「搶手」。

事實上，居屋已推出40餘年，在首批出售的居屋當中，如何文田俊民苑、柴灣山翠苑及沙田穗禾苑都已經升價超過10倍，甚至20倍；以何文田俊民苑為例，當年一個3房戶入場價大約16萬元，今日實呎約596平方呎的單位已升至840萬元，升值超過50倍。

二手居屋價格水漲船高

除了新居屋多人申請，二手居屋價格亦水漲船高，個別升幅甚至超越私人屋苑。根據港置研究資料顯示，5月份錄得逾550宗的二手居屋註冊，較4月的301宗增加約83.4%，創9個月新高。

按金額劃分5月二手居屋註冊量表現，其中價值逾600萬元二手居屋錄134宗註冊，較4月的67宗增加1倍；價值逾500萬至600萬元二手居屋錄174宗註冊，較4月的87宗同樣增加1倍；價值500萬元或以下二手居屋錄244宗註冊，較4月的147宗增加約66%。

隨着新一輪「白居二」出籠，相信有助激活二手資助房屋交投，預期下半年居屋第二市場成交價量有力再上。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]