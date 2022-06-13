移民需求升 可轉換貨幣保單應市

明報記者 龍彩霞

AXA安盛首席人壽及醫療保險業務總監左偉豪表示，根據AXA安盛及獨立調查機構於2021年11月調查，本地市場對外幣需求非常龐大，有70%受訪者表示目前有外幣儲蓄或投資，當中保險是繼銀行存款及股票之後最常用的投資工具。若以貨幣計，歐元是除美元及人民幣以外最受歡迎的外幣之一。

須留意貨幣轉換匯率風險

CFP認可財務策劃師李澄幸表示，近期市面上不少保險公司都有推出該類產品，如友邦的「盈御多元貨幣計劃」、安盛的「摯匯儲蓄計劃」及萬通的「富饒傳承儲蓄計劃」。這類產品最大的亮點便是提供多種貨幣選項，可選貨幣高達7至9種，包括美元、港幣、人民幣、加元、英鎊、澳元等，而以往保險產品多數在投保時已決定，在保單生效後不便更改。現時多元貨幣選項的保障計劃吸引之處是本地投保者可以因應子女海外求學，或移居他國，而通過這類產品儲下的外幣資金便可派上用場。

這種保單有一個特點，就是符合一定年期後，通常是第三年開始，就可以轉換成其他貨幣，例如將美元兌成英鎊，日後便可以直接從保單提取英鎊使用，對於身在海外的港人極為方便，同時也可顧及分散各地的家人。

AXA安盛提供9種貨幣選擇

去年AXA安盛推出「摯匯」儲蓄保險計劃，有9種的保單貨幣選擇：港元、人民幣、美元、英鎊、歐元、加元、澳元、新加坡元及澳門元（只限澳門繕發的保單），其中歐元是市場較為少有的選擇。而萬通旗下「富饒傳承儲蓄計劃3」則有8種保單貨幣選擇：港元、美元、英鎊、澳元、加元、人民幣、新加坡元及澳門元，保單持有人可於第三個保單周年日起，申請行使「貨幣轉換權益」，把原有保單貨幣轉換至新保單貨幣。至於「摯匯」保費繳付年期為5年及10年，由第三個保單周年日開始，均可無限次免費轉換全部或部分保單貨幣。如果子女或個人生活地區的轉變，將保單全部或部分轉換至其他貨幣的另一保單，並維持相同的保單初始日期。

AIA 「盈御多元貨幣計劃」則提供7種貨幣選擇：港元、人民幣、英鎊、美元、澳元、加元及澳門幣。投保年齡為15日至80歲，繳付保費年期僅5年，但要留意是受保人只能由第三個保單年度終結後起，每個保單年度均可申請轉換貨幣一次。友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示：「我們洞悉到不少家長計劃送子女到海外升學，而英國是熱門升學地點，故新增英鎊選項，回應客戶子女赴英留學的計劃，及大眾對環球貨幣和彈性理財的殷切需求。」

萬通設保費假期

另外，若移民他國未找到工作，萬通的「富饒傳承儲蓄計劃3」也提供4年的保費假期，直至覓到工作才再繳付保費，而計劃供款期完結後可以轉至11款終身年金計劃。

多種貨幣計劃其實也是儲蓄保險，對於可承受較低風險的人來說，儲蓄保險是一個不錯的選擇，因為它是一種保守型的理財工具，市面上有林林總總具儲蓄成分的保險計劃，例如儲蓄壽險、保證入息壽險、年金及萬用壽險。

購買了儲蓄保險的人須定期向保險公司繳交指定金額。保單期滿時，視乎不同種類的儲蓄保險，投保人可取回保證金額，或部分保單會附有非保證回報。另外，儲蓄保險亦會在保單生效期間提供身故賠償。

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[退休綢繆]