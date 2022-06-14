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美期續跌震散全球 港股挫738點 科指挫逾4% 北水淨流入55億撈貨

【明報專訊】上周五公布的美國通脹數據超出市場預期，市場對聯儲局年內需更快加息的預期升溫，港股昨日受美股期貨繼續急跌所拖累，恒指低開644點，下午曾經低見20,993點，不過在接近50天線（20,958點）見支持，恒指收報21,067點，全日下跌738點或3.39%，為一個月以來最大單日跌幅。亞太股市昨亦普遍受壓。上月恒指雖受美股拖累，不過5月表現較標普500指數為佳，有分析指內地仍有穩定經濟的政策空間，加上估值較低，認為港股可漸漸擺脫外圍震盪。

明報記者 歐陽偉昉

10年期美債孳息率昨晚急抽0.25厘至3.28厘，美股早段繼續下挫，標指低開1.62%。恒指夜期一度反彈至20,970點，不過在美股臨近開市時轉跌，截至今早零時報20,635點，大幅低水433點。

阿里跌8% 表現最差藍籌

國指昨日收報7340點，下跌3.54%，科指收報4598點，下跌4.72%，險守10天線（4586點），主板成交1593億元。港股通昨日淨流入54.97億元，較上周五增48%。科技股受壓，阿里巴巴（9988）下跌7.98%，為表現最差藍籌股，美團（3690）跌6.46%，騰訊（0700）跌4.89%，合共拖累恒指下跌317點。公用股電能（0006）和長建（1038）升不到1%，是少數上升的藍籌。

外圍經濟前景轉差，渣打（2888）和匯控（0005）未能受惠利率上升，昨跌4.44%和2.5%。早前受惠內地消費復蘇和刺激經濟政策的行業也明顯回調，汽車股蔚來（9866）跌9.57%，吉利（0175）跌3.39%，內需股海底撈（6862）跌5.35%，安踏體育（2020）跌4.15%。

利達基金經理及合伙人黃耀宗指出，5月美國通脹數據公布後，市場對加息預期大幅轉變，昨日是調整早前的過度樂觀，投資氣氛轉壞，同時，港股亦已消化了內地經濟反彈的消息，預期後數周表現將會較差，要觀察美股能否開始企穩。聯儲局在周四（16日）凌晨公布議息結果，他認為除非主席鮑威爾表示會大幅加息0.75厘，否則應不會對市場再有大衝擊。

分析：估值低 20900點有支持

第一上海首席策略師葉尚志則認為，中美同樣面對經濟放緩，但內地還有條件適度寬鬆，而且恒指目前市盈率只有7.6倍，遠比標指的19倍為低。

葉尚志表示，事實上，即使美股上周四下跌逾2%，港股翌日也只跌0.3%，他認為雖然美股震盪也會影響港股，但因為政策和估值因素，中港股市漸漸可擺脫外圍震盪，走出自己的行情，預期恒指在20,900點會有支持。