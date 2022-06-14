美元升穿105 港匯再觸弱方

港元1個月拆息連升5日

另外，與樓按相關的港元1個月拆息亦連升5日，昨日升4.01點子（1厘等於100點子）至0.30917厘，見3月底以來新高。中長期拆息亦上升，3個月拆息升2.07點子，報0.94071厘，12個月拆息升2.65點子至2.57137厘。

分析：美加快加息 港匯續弱

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，隨着美國加息步伐加快，港元匯價料會繼續轉弱。他指出，由於大部分商業銀行已經接盤，剩下需求不大，預料金管局將再承接港元沽盤，不排除即晚出手接錢。金管局對上一次承接港元沽盤為5月13日，承接逾28.65億元沽盤。

林俊泓續稱，香港銀行體系結餘將會繼續下跌，料每日流走50億至80億元，現時銀行體系總結餘為3200億元，在上月中金管局一輪入市買港元之前，銀行體系結餘有3376億元左右的水平。對於港元拆息向上，林俊泓認為這是受季節性因素影響，銀行於6月適逢季度結算，部分會有拆入資金壓力，料1個月港元拆息或會再升10多點子，升至0.4至0.5厘。