moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美元升穿105 港匯再觸弱方

【明報專訊】美國5月份通脹超出市場預期，升至8.6%創逾40年新高，市場預計美國聯儲局繼續大幅加息。美匯指數大升至105點以上，亞洲各地匯價昨天顯著下跌（相關新聞刊A18）。至於早兩周一度轉強的港匯，昨天則再跌至7.85，即弱方兌換保證水平。市場人士預期，金管局日內將要再次入市，承接港元沽盤。

港元1個月拆息連升5日

另外，與樓按相關的港元1個月拆息亦連升5日，昨日升4.01點子（1厘等於100點子）至0.30917厘，見3月底以來新高。中長期拆息亦上升，3個月拆息升2.07點子，報0.94071厘，12個月拆息升2.65點子至2.57137厘。

分析：美加快加息 港匯續弱

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，隨着美國加息步伐加快，港元匯價料會繼續轉弱。他指出，由於大部分商業銀行已經接盤，剩下需求不大，預料金管局將再承接港元沽盤，不排除即晚出手接錢。金管局對上一次承接港元沽盤為5月13日，承接逾28.65億元沽盤。

林俊泓續稱，香港銀行體系結餘將會繼續下跌，料每日流走50億至80億元，現時銀行體系總結餘為3200億元，在上月中金管局一輪入市買港元之前，銀行體系結餘有3376億元左右的水平。對於港元拆息向上，林俊泓認為這是受季節性因素影響，銀行於6月適逢季度結算，部分會有拆入資金壓力，料1個月港元拆息或會再升10多點子，升至0.4至0.5厘。