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比特幣再急挫 虛幣借貸商停交收

【明報專訊】市場憂慮聯儲局大幅加息壓通脹，不但拖低股市走勢，同時觸發虛擬貨幣拋售。「龍頭」虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）日前跌穿「3字頭」後跌勢加劇，昨晚截至11時低見22,923美元，為近18個月以來低位；以太幣（ETH）24小時內亦挫近兩成，低見1198美元，重返2021年1月水平。

24小時挫兩成 半年跌逾六成

面對今次「幣災」，美國虛幣借貸公司Celsius Network宣布暫停所有帳戶兌換、提款和轉帳服務，成為反映虛幣行業受壓的最新迹象。

按交易平台CoinMarketCap報價，截至昨晚11時，比特幣報約22,923美元，24小時跌幅近兩成；以太幣見1198美元，24小時跌兩成。自美國上周五公布超過市場預期的通脹後，虛幣價格已應聲下挫。

區塊鏈技術解決方案提供商ChainUp行銷總監Jeff Mei指出，由於虛幣的風險和流動性高，故最先被拋售。

虛幣概念股集體下跌

事實上，虛幣價格經常暴漲暴跌，除了本月投資氣氛疲弱，加上5月虛幣Terra（LUNA）掀起一場幣圈風暴，比特幣已從去年11月歷史高位6.88萬元急跌逾六成，導致比特幣市值由高位蒸發近2萬億美元（約15.6萬億港元）。以太幣亦由高位近4900美元，大挫近七成半。

受虛幣暴跌影響，一眾虛幣概念股集體下跌。過去兩年「囤貨」超過12.9萬個比特幣的MicroStrategy（美：MSTR），昨天開市初段急挫近兩成半，Riot Blockchain（美：RIOT）及虛幣交易所Coinbase（美：COIN）均跌逾一成。