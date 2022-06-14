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彭博：中央要求外資行高層「共富」

【明報專訊】在內地提出「共同富裕」的基調下，根據彭博引述消息稱，內地監管機構已經召見多間外資銀行，要求銀行降低現金部分薪酬，甚至將遞延獎金延長至3年及以上。Ignites Asia報道更進一步指出，有與外國基金經理合作的上海律師表示，中國證監會推出新規，黨組織適用於中外合資或外商獨資的基金公司。種種政策的改變，均引起外資投行及基金界關注。

促外資銀行降低現金部分薪酬

彭博的報道引述消息人士透露，內地監管機構今年在北京和上海召見多間外資銀行，討論涉及薪酬問題，要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層薪酬待遇，提醒不要對高層過於慷慨，因不符合共富原則。知情人士透露，監管機構要求銀行降低現金部分薪酬，並且將遞延獎金延長至3年及以上。

有消息透露，作為大行之一的瑞信，原本在內地去年招聘約200名員工，現時再度推遲推出內地銀行業務計劃，甚至可能要裁員數十人。外資行高管面對的是監管機構，而非本身的合規人員。其他銀行亦擬採取類似行動。出席會議的高層，據稱包括瑞信中國行政總裁胡知鷙及高盛中國聯席主管Sean Fan。

傳瑞信高盛內地高層出席會議

有知情人士還向彭博透露，監管機構還未向瑞信旗下擬壯大業務的合資證券公司，進行現場檢查工作。另高盛亦要等候近8個月，其合資公司才獲內地監管機構批出數張營運所需的牌照。

此外，據Ignites Asia引述有與外國基金經理合作的上海律師表示，若依中證監的新規，黨組織適用於中外合資或外商獨資的基金公司。討論主要圍繞《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》而來。根據最新規範，基金管理公司應當按照共產黨章程規定，設立黨的組織機構。國有基金管理公司應當按照相關規定，將黨的領導融入公司治理的各個環節。若依現行內地規範，如果商業機構內有逾3名黨員工作已可成立黨支部。現時內地只有兩家外商獨資公募基金，分別為貝萊德及富達，全國現有194家公募基金。