澳擬禁賭牌交叉持股逾5% 容許間接持股 博彩法文本趨清晰

明報記者 陳偉燊

賭牌臨近到期，雖然最終《博彩法》修訂最終文本進一步清晰起來，同時已經着手「減辣」，但六大賭牌公司股價全線下跌，跌幅最大為澳博（0880）及新濠國際（0200），兩者全日均跌7.2%，跑輸大市。

不准承批公司上市 防經營權易手

現時在澳門六大賭牌公司中，便有銀河娛樂（0027）在持有正牌之外，同時持有永利澳門（1128）的母公司永利度假村（美：WYNN）約4.5%權益（見表2）。另何超瓊在持有美高梅中國（2282）22.49%股權同時，亦是澳門旅遊娛樂公司（下稱澳娛）持股15.8%的信德集團（0242）主要股東之一，澳娛目前則在六大持牌公司的澳博中，持股54.7%。依陳澤武透露的最新修法文本指，在賭牌承批公司交叉持股方面，不得以個人名義直接持有其他持牌公司的股份，但允許間接持股不超過5%，原因是與有股東可能買入基金，當中或涉及其他持牌公司。

另據陳澤武指，新文本建議不批准承批公司上市，原因是此舉可以防止直接或間接將博彩經營權批給他人。根據六大賭牌承批公司原有批給合同規定，其實已列明承批公司不得在證券交易所上市，但是經政府許可者除外。現時在港上市的濠賭股，都是承批公司的母公司，暫不會受此規定影響。

規範衛星場 中介只收佣金

對於衛星場的規範方面，最終文本列明，中介只能收取佣金及僅向一家承批公司服務，不能和娛樂場分成，若承批公司批給中止時，需無償或無負擔地歸屬政府所有。有經營衛星場的勵駿創建（1680）執行董事陳美儀在剛過去周日表示，與澳博合作的衛星場將經營至今年底。對於有報道指，勵駿擬裁員200人，她並無回應具體人數。據《濠博新聞》報道引述消息指，澳博旗下的衛星場置地及財神娛樂場，大抵與澳博「傾掂數」繼續經營。