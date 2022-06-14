人行促金融機構 加強挺水利工程

籲「創新」還款來源抵押擔保

當局表示，重大水利工程短期可吸引大額投資，產業鏈長，創造就業機會多，加快水利工程建設為目前穩定宏觀經濟的重要方向；中長期而言，加強水利建設對內地糧食安全、能源綠色低碳轉型、減災防災極具戰略意義。當局續指，各金融機構要「創新」還款來源、抵押擔保等產品模式，發揮部門合力做好對水利項目的金融服務；同時要堅持市場化、法治化原則，自主審貸、自擔風險，守住合規底線。

當局強調，各金融機構要配合好水利部門和水利企業，統籌發展和安全，突出重點、銳意創新、防範風險，聚焦國家水網主骨架和南水北調等重大工程、水資源集約節約利用、農村供水工程、流域防洪工程體系建設、河湖生態保護修復、智慧水利建設等重點領域，發揮好水利基礎設施建設擴大有效投資、拉動經濟發展的作用。

當局又指出，人行各分支機構、水利部門、金融機構、水利企業等要把金融支持水利工作擺在重要位置，加快項目對接互動，做實項目建設和融資清單，及時反饋問題，盡快形成水利基礎設施建設和水利信貸投放兩個工作量。