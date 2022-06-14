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維珍妮預告上年多賺3倍

【明報專訊】內衣生產商維珍妮（2199）昨日發盈喜，初步預期截至今年3月底財政年度綜合純利不少於5億元，按年增長3倍，主要受惠於銷售額顯著增加，以及生產效率及規模經濟提升。

維珍妮昨日股價收報5.26元，全日升4％。維珍妮表示，受惠來自合作多年的品牌伙伴訂單持續增長，除了創新工藝貼身內衣銷售已全面恢復並超越疫情前水平，包括運動胸圍在內的運動類產品、消費電子產品及鞋類產品銷售趨勢亦保持強勁。

維珍妮稱，年內生產效率及規模經濟提升，越南和深圳生產基地在疫情期間維持穩定高效產能，同時透過推行自動化和數碼化生產，帶動效率及效益進一步提升，並具備應付緊急訂單的能力，為集團業務提供支撐。集團預期今個財政年度銷售將保持增長，並對全年銷售及盈利表現保持審慎樂觀。

金源米業盈警純利瀉逾半

不過，本地白米進口商金源米業（0677）同日發出盈警，預期截至3月底止年度純利約1800萬元，較去年同期純利約4021.2萬元，按年跌55.2％。金源米業股價昨日下跌約1％。

金源米業表示，純利減少主要來自各虧損及收益項目，包括集團所持金融資產去年度因估值下跌錄得未變現淨虧損約350萬元，而上年度則錄得未變現淨收益約3788.3萬元；集團旗下便利店業務的使用權資產及設備錄得淨減值虧損約980萬元，及年度視作收購附屬公司錄得收益約2436.8萬元。