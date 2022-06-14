美恐大手加息 標指瀉3%見熊 三成交易員料本周加息0.75厘 強勢油股同急挫

投資者憂慮潛在的加息幅度可能使美國經濟衰退，拖累環球股市下滑。美股三大指數早段承接上周跌勢，道指跌逾800點，標普500指數跌逾3%，跌至去年3月以來低位，較今年1月高位挫兩成，落入熊市區域。納指早段亦跌逾4%，創52周低位。納指早在3月已陷入熊市，今年以來跌約三成。主要科技股蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜（美：AMZN）早段跌幅介乎3%至6%。擬每股1拆3的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早段跌逾6%。

Tesla早段跌逾6%

連近期最強勢的兩大油股雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）昨晚均挫近4%。泛歐Stoxx 600指數昨晚跌2.4%，休旅股領跌。亞洲方面，日韓股市昨跌逾3%，越南VN30指數跌逾4%。

加息預期升溫，美匯指數昨升穿105，在20年高位徘徊。現貨金跌逾2%，跌至每盎司1830美元以下。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿3.2厘，觸及2007年以來高位，一度與美國10年期國債孳息率倒掛，是4月初以來首次，反映市場對經濟衰退的擔憂。

10年債息升穿3.3厘

美國10年期與30年期國債孳息率昨晚升穿3.3厘，前者創2011年以來新高，後者創逾3年高位。有「恐慌指數」之稱芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）昨升至34.46，創1個月高位。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown的分析指出，美國5月消費者物價指數（CPI）按年升幅達8.6%超出預期，觸動了投資者的神經，反映試圖控制通脹的難度，市場憂慮多國央行難以遏抑過熱的通脹，將不得不大幅加息為經濟降溫。

前財長薩默斯：

經濟衰退風險逼近

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）敦促聯儲局在本周會議正視通脹的嚴重性，並警告經濟衰退的風險逼近。他指出，當通脹像現在這樣高，而失業率像現在這樣低，幾乎總是在兩年內出現衰退。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示，美國通脹率可能進一步升至9%，形容美國經濟衰退的風險偏負面，但仍然可能避免。

不過《金融時報》的調查顯示，近七成的學術界經濟學者預期，美國經濟明年將步入衰退。

財富管理機構G Squared Private Wealth的分析指出，當聯儲局繼續收緊貨幣政策，股市將很難反彈，若要煞停通脹，將不得不為經濟煞車。

（綜合報道）

[國際金融]