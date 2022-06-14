日圓見24年低 股匯債三殺

學者料圓匯不見140不干預

日本央行表示，周二將額外購入價值5000億日圓（約293億港元）的5至10年期國債，以遏抑債息上漲。不過部分分析認為，日本央行需解釋限制日本10年期國債孳息率在0.25厘以下邏輯及是否合適。

堅持寬鬆的日本央行行長黑田東彥昨表示，日圓急速貶值會加劇前景的不確定性，導致企業難以制定業務計劃等，為經濟造成負面影響，彭博形容是黑田迄今對日圓疲軟影響的最明確警告。日本財務省、金融廳及日本央行上周五罕有發表聯合聲明，暗示採取措施對日圓貶值加以制約，但效果有限。

日本青空銀行（Aozora Bank）的分析認為，幾乎沒有可用的工具阻止日圓下跌。以美元計價的資產，對尋求更高回報的投資者更吸引，日圓以外的亞洲貨幣兌美元昨亦普遍下跌（見表）。彭博訪問的經濟學家預期，日圓跌穿140水平以前，央行不大可能調整政策。但也有評論認為，日本央行可能在周五的政策會議調整指引。

（綜合報道）

[國際金融]