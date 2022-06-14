劉宇亮：倘美加息如預期 港股可再展升浪

市場怕了連續兩次加息75點子的「可能性」，人民幣匯價亦因此受壓。在岸人民幣兌美元周一收報6.7341，較上一交易日跌414個基點。

美長短債息倒掛 經濟衰退警號

另外，美國2年期和10年期國債收益率曲線自4月以來首次出現倒掛，美國國債息率倒掛被很多人視為美國經濟衰退的一大警號。在周一的亞洲時段美股期貨急挫 ，納指期貨插3%，令港股在周一大挫。

話說回來，過快過大的加息可能使市場情緒向負面方向擺動，如本周聯儲局公布的加息只為50點子（事實上是75%機會，即較大機會），市場恐慌情緒可能會立刻消退。A股仍然守穩4月尾以來的上升趨勢，中國5月份貨幣供應M2急升11.1%；北向資金連續10日淨買入，累計加倉超660億元，水源充足。中港股市這兩年調整已經夠深，今年政策上對內房、科網也放鬆。中港股市，有力跟美國股市背道而行，恒指守穩20,000點以上，有力再展升浪。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]