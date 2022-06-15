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金管局接44億港元 相隔1月再出手 HIBOR逾年半高 分析料年底觸及兩厘

【明報專訊】聯儲局議息前夕，美元指數衝上105水平，港匯持續觸及7.85弱方兌換水平，金管局昨日承接43.96億元港元沽盤，是事隔1個月後再度出手。與樓按相關的港元1個月HIBOR昨日升至0.38厘，連升6個交易日。經絡預期，未來拆息將反覆向上，本月底前一個月HIBOR有可能升近0.6厘。有市場人士分析，拆息近期不會大幅飈升，惟若今年第三、四季港匯再次跌至7.85元水平，年底則有可能再升穿2厘。

明報記者 鄺海盈

港元昨日於7.85元水平附近波動，於香港交易時段觸發弱方兌換保證。金管局為捍衛聯繫匯率制度，再度入市，買入43.96億港元，本港銀行體系總結餘將於6月16日降至3156億元。金管局是繼5月16日後再次接錢，為今年內第6度出手（見圖1），累計承接219.8億元港元沽盤。昨日亞洲時段後，港匯於晚上續處於7.85水平。

銀行體系總結餘將降至3156億

市場對美國大幅加息的預期，亦扯高了港元拆息，HIBOR（香港銀行同業拆息）昨日全線向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升6日，昨升7.32點子（1厘等於100點子）至0.38232厘，創逾一年半高位（見圖2）。中長期拆息方面，3個月期HIBOR升9.77點子至1.03839厘；6個月期HIBOR升16.13點子至1.82476厘；12個月期HIBOR升10.11點子至2.67244厘。數家銀行亦跟隨加定存息，當中，富邦12個月港元定存年利率加至2.5厘，與信銀國際看齊，為長息中全城最高。華僑永亨及交銀香港亦有加定存息，分別加至2.45厘及2.35厘。

銀行加定存息 富邦12個月2.5厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，受美國加息及縮表影響，本港資金有可能加快流出港元市場，令市場資金更趨緊絀。他預料未來拆息逐步上升，月底前一個月HIBOR有機會升至接近0.6厘以下，下半年H按實際按息更有可能觸及2.5厘的封頂水平。

星展：結餘不會大跌 拆息不虞大升

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，由於聯儲局主席鮑威爾於本月初排除單次加息75點子的可能，聯儲局未必如市場預期般大幅加息，她預期局方將按計劃加息50點子。加息亦將繼續影響銀行體系結餘，但相信比5月份的下跌幅度較為溫和。派息及銀行半年結的季節因素，以及息差擴大，套息誘因回升等增加港元需求，預料今年結餘於2500億元以上。她續表示，HIBOR取決於銀行體系，預料近期並不會大幅飈升。不過，她指出，若今年第三、四季港匯再跌至7.85元水平，年底則再有機會升穿2厘。