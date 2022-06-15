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畢馬威：資金充裕 銀行無大幅加息動機

【明報專訊】美國通脹創40年新高，市場調高聯儲局今年加息預期，6月以來港元拆息明顯上升。畢馬威中國香港區中資金融機構主管合伙人方海雲表示，香港銀行體系總結餘仍有逾3000億元，資金充裕下銀行沒有大幅加息的動機，過去香港加息的速度也滯後於美國不少。該行中國金融服務業合伙人馬紹輝稱，以目前預期美國加息的幅度，今年港銀或會上調最優惠利率。

美加快加息 港銀淨息差料改善

馬紹輝認為，美國加快加息整體而言會對香港銀行有利，在今明兩年改善淨息差，擴大淨利息收入，雖然加息或對企業貸款質素有影響，但港銀有較佳的風險管理，整體資產質素仍會保持良好。不過，加息令全球經濟活動放緩，加上內地防疫政策打擊經濟，今年香港及內地企業的借貸和投資信心存在不確定因素，本港銀行今年會有貸款增長放緩的問題。尤其受本港第五波疫情影響，加上與內地通關未恢復，今年企業不太願意借取貸款，銀行審批也特別謹慎，會要求有足夠抵押品。

去年環球經濟復蘇，不過香港銀行業的資產質素輕微下降，去年減值貸款比率由0.78%微升至0.86%，方海雲表示主要由於疫情影響，但過去紀錄和國際標準比較，港銀資產質素仍然穩健。今年首季港銀的不良和逾期貸款率會稍為上升，特別是在內地使用貸款，但惡化幅度不明顯。