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八達通研擴3000元限額 料年底完成系統升級

【明報專訊】港府將於今年8月7日派發第二階段5000元消費券，市民若選用八達通需分3次領取。八達通營運總監甘志深表示，公司正着手升級系統及審視相關法規，研究提升實名認證八達通限額至3000元以上，但目前仍研究限額水平，預計於今年底至明年初完成系統升級工程；若政府屆時再派消費券，期望市場可以一次過收取多於3000元的款額。

逾2.5億元現金獎賞吸客

甘志深又稱，港府早前已表明消費劵的金額不應計算入八達通3000元的儲值限額，重申在系統升級後，市民自行增值金額仍不能多於3000元。據了解，上一期有70%市民選擇以八達通領取消費券。面對今次新增兩個營運商「搶客」，甘志深指現時仍難以預測結果，但公司會盡量提供更多優惠和服務「留客」且吸引新客。

就第二階段消費券，八達通宣布已準備超過2.5億元現金獎賞，現有及新客戶只須用八達通卡消費，參加「易用易賞」推廣可獲最多200元現金獎賞。

公司同時伙拍不同機構推出聯乘禮遇，當中包括以邀請碼「OCTOPUS」成功開立ZA Bank帳戶，然後在指定活動頁填寫資料，首10萬名客戶可以得到500元八達通增值額。如果市民「轉會」到八達通，並將該八達通卡登記入相關App，會有30元現金迎新獎賞。