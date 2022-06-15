壹傳媒澄清：售台業務報道不實

清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事，現正就有關出售交易展開調查。若該公司或其在台灣的任何部分業務，發生未經授權的處置，將採取必要的行動。倘集團獲悉有關出售的任何進一步重要進展，將刊發進一步公告。截至昨日，壹傳媒沒有其他有關今次出售台灣蘋果新聞網及其他出售事宜，須請股東垂注。較早前有報道，新買家包括香港商人黃浩及台灣台灣直播社交App「17LIVE」創辦人潘杰賢，擬斥資新台幣15億元，收購台灣蘋果新聞網及相關資產。

同時，蘋果新聞網昨發稿指台北市勞動局證實，已在6月10日，收到蘋果新聞網大量解僱計劃書，預計在8月9日裁員280人，目前通報時程符合當前《大量解雇勞工保護法》規定。但勞動局強調，大量解僱除了通報勞動局，也必須告知相關人員，但目前員工都未接獲正式通知，勞動局正就此另作了解。