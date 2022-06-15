國泰預告半年重大虧損 金額按年減 上月客運力回升 料年底客運航點倍增至58個

明報記者 陳麗歡

國泰去年上半年虧損約75.65億元，去年下半年受惠貨運業務需求勁強，及成本控制措施，轉賺20.38億元。若國泰預料今年上半將錄得虧損，即意味國泰將半年計由盈轉虧。顧客及商務總裁林紹波表示，港府在5月初進一步調整旅遊限制及檢疫要求，對公司業務帶來正面影響，但是，國泰航空月內的營運仍然受到限制。

歐美來港航班需求顯著增長

林紹波表示，月內，增加客運航班的運力，為轉機旅客提供接駁航班，尤其是從中國內地出發前往美國、歐洲及澳洲等長途目的地的乘客。林紹波又表示，受惠來自北美、英國及歐洲地區旅客的出境需求推動下，來港航班的需求亦有顯著增長，上月亦恢復前往印度德里及孟買的航班。

國泰5月客運業務微見起色，客運力按月增加78%，按年增加16.8%，但仍僅是疫情前水平的約4%；載客人次達5.8萬，按年升1.42倍；收入乘客千米數按年升1.6倍至3.3億，按月升94%，惟仍較疫情前減少97.1%，主要受長途航班需求推動，整體運載率因而上升33.7個百分點至60.5%。累計首5個月載客人次按年升59.1%，但運力跌48.5%，收入乘客千米數升49.3%。

貨運方面，月內運載9.24萬公噸貨物，表現按年持平，但仍較疫前跌45.1%；貨運力按年減少27.7%。首5個月貨運力按年跌38.9%，載貨量跌4.3%，而貨物收入噸千米數則下跌41%。林稱，上海防疫繼續影響需求。

密切留意日韓開放旅遊情况

展望未來，林紹波指出，隨着旅遊需求於未來數月將持續增長，將盡力增加客運運力，期望於今年年底，將客運航點數目較年初時的29個增加一倍。林續稱，集團在6月的航點已達標過半，恢復客運航班至45個航點。林表示，密切關注鄰近國家，如日本及韓國開放旅遊活動的情况。查閱國泰網站，7月首周，由香港飛往日本的直航只有東京的羽田機場及成田機場，至於韓國亦只有飛往首爾的航班，未見有釜山和濟州島。