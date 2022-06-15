澳門賭牌延至年底到期

除金沙之外，永利澳門（1128）及新濠國際（0200）旗下的新濠博亞亦分別披露，各向澳門政府支付4700萬澳門元，作為延長賭牌半年的費用。澳門博彩（0880）、銀河娛樂（0027）及美高梅中國（2282）則未見披露具體數據。澳門立法會第二常設委員會正就《博彩法》修法進行討論，該委員會主席陳澤武日前表示，法案已有最後文本，最快將於下周提交立法會大會進行細則性審議及表決。下一階段將進入重新投牌的啟動程序。

另根據《濠博新聞》報道指，澳博旗下的衛星場在5月錄得殺數達3.74億澳門元，與4月份的水平相若，當中以置地廣場娛樂場的殺數最多，逾5400萬澳門元。在澳博的自行推廣場中，則以海立方的殺數最多，約近7400萬元。銀娛的衛星場方面，利澳、華都及總統三個娛樂場的殺數分別有1200萬、750萬及130萬澳門元殺數。