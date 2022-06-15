moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

WSJ放風美本周加息0.75厘 美2年期債息曾抽升 摩通高盛等轉軚

【明報專訊】市場等待美國聯儲局本周稍後公布議息結果之際，《華爾街日報》在美東時間周一下午3時許（香港時間周二凌晨3時許）發表重磅消息，稱通脹加劇可能導致聯儲局官員考慮在本周加息0.75厘，潛在加幅較聯儲局官員此前一再預示的半厘為大。《華爾街日報》未援引任何消息來源，卻被市場認為是聯儲局透過該報對外放風，促使市場人士即時上調加息預期。摩通、高盛等大行也匆匆轉軚，將本周加息預期上調至0.75厘。利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局本周加息四分之三厘的概率，由報道之前的三成左右，飈升至昨晚的九成以上，相比一周前的概率只有3%左右。

《華爾街日報》文章發表後，對利率敏感的美國2年期國債孳息率，在香港時間周二凌晨3時許由3.28厘左右，升穿3.4厘（見圖），反映市場對加息預期急劇變化。美國2年期及10年期國債孳息率昨晚輕微回落，美股三大指數早段回升。陷入政治危機的利比亞原油出口大減，受供應緊張影響，布蘭特期油昨升穿每桶124美元，紐約期油升穿每桶123美元。昨公布美國5月生產者物價指數（PPI）按年升10.8%，較預期略低0.1個百分點，不過潛在通脹壓力仍較高。

美5月PPI略低預期

根據彭博社外電稿的時間，摩通（美：JPM）在香港時間周二凌晨4時許向客戶發出報告，對聯儲局本周加息預期上修至0.75厘，原因是近期消費者信心報告顯示「中、長期的通脹預期升幅驚人」，加上《華爾街日報》周一暗示，聯儲局官員將不受此前發布半厘加息指引掣肘。報告又表示，加息1厘的風險並非微不足道。

彭博社的外電稿時間亦顯示，高盛（美：GS）在香港時間周二早上5時許發出的報告，將聯儲局本周及下月的加息預期，由半厘上修至0.75厘，並預期9月加息半厘。不過在香港時間周二凌晨3時許，高盛仍預計聯儲局本周加息半厘。

此前巴克萊、Jefferies等大行在美國5月消費者物價指數（CPI）上周五出爐後，已將加息預期上調至0.75厘。美國5月CPI按年升8.6%，再創逾40年新高。《華爾街日報》指出，近期消費者調查顯示，家庭對未來通脹預期升溫，可能會令聯儲局官員不安，恐這種預期會自我實現。儘管形勢生變，市場人士鑑於聯儲局官員於6月4日進入緘默期前，曾暗示準備在6月和7月會議各加息半厘，令多數市場人士在通脹數據公布後，仍維持加息半厘的預測。

《華爾街日報》指聯儲局主席鮑威爾曾表示如果通脹壓力未轉弱，將不得不考慮採取更積極行動，強調貨幣政策取決於數據及前景演變，為擴大加息幅度留了後路。倘聯儲局本周加息0.75厘，將會是1994年以來最大的加幅。

高盛料12月加至3.25至3.5厘

聯儲局在5月會議加息半厘，目前聯邦基金利率目標區間介乎0.75至1厘。摩通最新預測，到明年初，利率目標區間將介乎3.25厘至3.5厘，而高盛預期到12月底就會升至此區間。

（綜合報道）

[國際金融]