WSJ放風美本周加息0.75厘 美2年期債息曾抽升 摩通高盛等轉軚

《華爾街日報》文章發表後，對利率敏感的美國2年期國債孳息率，在香港時間周二凌晨3時許由3.28厘左右，升穿3.4厘（見圖），反映市場對加息預期急劇變化。美國2年期及10年期國債孳息率昨晚輕微回落，美股三大指數早段回升。陷入政治危機的利比亞原油出口大減，受供應緊張影響，布蘭特期油昨升穿每桶124美元，紐約期油升穿每桶123美元。昨公布美國5月生產者物價指數（PPI）按年升10.8%，較預期略低0.1個百分點，不過潛在通脹壓力仍較高。

美5月PPI略低預期

根據彭博社外電稿的時間，摩通（美：JPM）在香港時間周二凌晨4時許向客戶發出報告，對聯儲局本周加息預期上修至0.75厘，原因是近期消費者信心報告顯示「中、長期的通脹預期升幅驚人」，加上《華爾街日報》周一暗示，聯儲局官員將不受此前發布半厘加息指引掣肘。報告又表示，加息1厘的風險並非微不足道。

彭博社的外電稿時間亦顯示，高盛（美：GS）在香港時間周二早上5時許發出的報告，將聯儲局本周及下月的加息預期，由半厘上修至0.75厘，並預期9月加息半厘。不過在香港時間周二凌晨3時許，高盛仍預計聯儲局本周加息半厘。

此前巴克萊、Jefferies等大行在美國5月消費者物價指數（CPI）上周五出爐後，已將加息預期上調至0.75厘。美國5月CPI按年升8.6%，再創逾40年新高。《華爾街日報》指出，近期消費者調查顯示，家庭對未來通脹預期升溫，可能會令聯儲局官員不安，恐這種預期會自我實現。儘管形勢生變，市場人士鑑於聯儲局官員於6月4日進入緘默期前，曾暗示準備在6月和7月會議各加息半厘，令多數市場人士在通脹數據公布後，仍維持加息半厘的預測。

《華爾街日報》指聯儲局主席鮑威爾曾表示如果通脹壓力未轉弱，將不得不考慮採取更積極行動，強調貨幣政策取決於數據及前景演變，為擴大加息幅度留了後路。倘聯儲局本周加息0.75厘，將會是1994年以來最大的加幅。

高盛料12月加至3.25至3.5厘

聯儲局在5月會議加息半厘，目前聯邦基金利率目標區間介乎0.75至1厘。摩通最新預測，到明年初，利率目標區間將介乎3.25厘至3.5厘，而高盛預期到12月底就會升至此區間。

（綜合報道）

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