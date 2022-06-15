馬斯克將出席Twitter員工全體會議

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克周四將出席Twitter（美：TWTR）員工全體會議，這將是其今年4月底與Twitter達成收購協議以來，首次直接與該公司員工對話，但無法確定這是否意味馬斯克與Twitter就如何計算垃圾帳戶數量達成共識。Twitter早段股價升約4%至38.87美元，但仍遠低於54.2美元的收購報價，反映市場質疑收購能否達成。
Twitter發言人稱，行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）向員工發電郵宣布了這次會議，並稱他們可向馬斯克提問。直至本月早前，馬斯克仍發律師信，指摘Twitter沒有遵守他對垃圾帳戶數據的要求，威脅要終止交易。
市况動盪之際，彭博億萬富豪榜的數據顯示，全球首500位富豪僅周一就損失2060億美元的身家。
今年迄今，全球首500位富豪的財富合共減少1.4萬億美元，其中全球首富馬斯克的身家蒸發732億美元。幣安行政總裁趙長鵬身價縮水856億美元，亞馬遜創辦人貝索斯身價也減少了653億美元。
《巴倫周刊》估計，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的股票投資組合，第二季迄今損失約650億美元，其中蘋果（美：AAPL）、美銀（美：BAC）損失較大。
自3月底以來，其投資組合的市值蒸發約16%，與標普500指數期內的跌幅相若。