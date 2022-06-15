摩根入息基金 增購企業債降風險

今年在市况波動下分散投資更為重要，今期專訪「摩根全方位入息基金」管理團隊之一，摩根資產管理多元資產解決方案投資策略專家金玥玨表示，現時該基金管理以由上而下為主，今年的投資組合提高了期權部分及優先股，可對冲突然出現的波動風險。最近美國國債出現孳息曲線倒掛現象，市場憂心美國聯儲局急速加息會引致經濟衰退。金玥玨也認為市場波幅維持在高位，暫時見不到會回落，故今年投資組合管理以減低風險為主。

面臨加息波動市 減低風險為上

她預期，環球增長已經見頂，並會在2022年減弱。受惠於僱員重投勞動市場，庫存重建，以及衡量新增融資相對國內生產總值比重的中國信貸脈衝等數據的支持下，預計在2022年下半年，美國與環球經濟增長將會分別企穩於4%及4.5%。「聯儲局加息幅度相信市場也預期了，反而通脹情况有機會出乎預料，特別要留意會否在美國核心消費物價指數（通脹率）或人工中出現；較為擔心是通脹對企業盈利的影響。」作為投資組合配置的一部分，她相信受惠於強勁企業盈利及公司有力轉嫁上升成本，企業債券仍然是最為可取的選擇。她也看好美國、歐元高收益債券、槓桿類貸款，以及銀行額外一級資本證券。

金玥玨表示，基金是混合資產投資，在加息周期中，債券資產類別會受壓，投資選擇較為審慎。她舉例子幾年前基金經理看好房利美（Fannie Mae，美：FNMA）及房地美（Freddie Mac，美：FMCC）的前景，由於該等債券屬優質，即使孳息率較低但在低息環境中也算吸引。但其投資期太長，並且對利率升跌反應也大，故基金組合已一早減持。

現時基金組合看好美元高息債，特別美匯指數預期會在高位徘徊之際，該類債券派息率達到5.5厘至6厘，而基金現時派息率達4.8厘，都是跟市場息率移動。在市况波動情况下，市場擔心債券違約風險上升。金玥玨表示，事實上過去5至10年整體壞帳水平都是處於歷史低位，企業盈利較強。至於高息債券會否受到影響？她表示，違約情况沒有明顯改變。不過，面對市場不明朗情况，故現時基金投資策略更要靈活，也不會投資一籃子指數，反而精挑個別債券，嚴選相關質素。

稱短存續期債券較長期債券可取

在商品需求強勁、工資及樓價不斷上漲，正在推高美國通脹，核心個人消費支出將在年底前回落至2.25%至2.5%。美國聯儲局正在削減其大規模資產購買計劃，加多2次息後應逐步紓緩通脹壓力。縱使美國10年期國庫券收益率於2022年上半年上升，但透過積極管理仍有望從債券中發掘機遇。在利率可能向上的情况下，她認為短存續期債券較長期債券可取。由於短期內消費者償還借貸成本的能力不俗，短存續期的證券化信貸亦是她看好的範疇。

明報記者 龍彩霞

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