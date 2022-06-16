moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港競爭力回升至第5 靠「經濟表現」 仍遜2019年落後新加坡 政府商業效率齊降

【明報專訊】瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）昨發表今年度全球競爭力報告，受惠經濟表現提升，帶動香港在全球63個國家或地區的排名，較去年上升兩位至第5位，不過在「商業效率」分類指標排名則下跌4位至第7位，其中「勞動市場」細項排名由去年的第8位急跌至第20位。不少關於保留人才的排名明顯下跌，分析指，本港嚴格入境檢疫要求對競爭力影響正在顯現，繼續堅持「動態清零」將使外來人才來港有所顧忌。

明報記者 歐陽偉昉

香港今年排名雖然回升，但仍未回到2019年的第2位。IMD指出，香港排名上升主要因為「經濟表現」指標從第30位升至第15位，特別是本地經濟和國際投資改善，另外「基建」指標也上升兩位至14位。不過長期排名最高的「政府效率」指標，則較去年下跌一位至第2位，與社會融和度、貧富差距等相關的「社會架構」排名雖上升1位至33位，但明顯低於公共財政、稅制等其他細項。

商業效率4年由第一跌至第七

香港在2018年曾在「商業效率」指標排名第一，不過在2019和去年跌至第2和第3位，今年再跌至第7位，主要因「勞動市場」相關的評分排名明顯下跌，「企業優先吸引和保留人才」評分的全球排名由15位急降至34位，「高教育、高技術的人才外流不影響競爭力」評分的排名由22位降至35位，外來高技術勞動力評分排名由16位跌至33位。去年排名第1的「金融技術」評分，也由第1跌至第9位。IMD表示，香港今年在疫情防控和振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長，會面臨挑戰。

政府回應稱，報告肯定香港為全球最具競爭力經濟體之一，除鞏固自身制度和競爭優勢，當局會在基建、創新科技、人才培育、增加土地供應等積極加強投資。

學者：入境限制影響港競爭力

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，報告反映入境限制對香港競爭力的影響，他認為即使及後港府放寬檢疫要求，但只要政府不放棄動態清零策略，外地人才也會擔心檢疫要求再次收緊，而影響來港意向。

今年競爭力排名最高的亞洲地區依然是新加坡，全球排名第3位，較去年上升兩位；丹麥首次居榜首，較去年上升兩位。中國內地今年排名第17位，較去年下跌1位，IMD指中國近年強勁的升勢被扭轉，顯示清零防疫政策下經濟復蘇乏力。內地依靠資源密集型製造業、出口和低薪勞動力的經濟模式已達到極限，預計經濟增長會在2022年開始放緩，中國需要將經濟結構從製造業轉向高價值服務業，從投資轉向消費，同時運用混合宏觀經濟政策，以達至其社會經濟發展目標。