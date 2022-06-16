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調查：逾半青年有意離港

【明報專訊】香港近期面對人才流失問題，不單難覓外國人才來港工作，連香港人也有意離開本地。JobsDB旗下網上求職招聘平台SEEK昨日公布一項港人調查結果，顯示有近半受訪者不介意到海外工作。

愈年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，當中又以25歲或以下受訪者，為所有年齡組別中比例最高，達53%；以職級劃分的話，畢業一年以內的職場「新鮮人」有六成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事、首席執行官有高達63%稱有意海外工作或移民。

六成「新鮮人」離港工作感興趣

英國、澳洲及新加坡繼續成為打工仔於海外工作的熱門地點，分別達47%、42%及30%。去年英國受不少年輕打工仔追捧，今年澳洲則成為35歲或以下受訪者的首選，36至45歲首選英國，46歲或以上則繼續較傾向到內地工作。

此外，約有七成（69%）僱主已因疫情或其他原因而改以混合辦公或遙距工作模式運作。不過，僅10%僱主選擇永久改以遙距工作模式運作。調查顯示有68%打工仔表示希望能以混合或遙距辦公模式工作，當中愈年輕的打工仔愈期望公司採用混合或遙距辦公模式。

JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，新世代僱員對工作模式有截然不同的看法，除了薪金及福利，他們更重視公司文化及管理模式。