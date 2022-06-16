moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地青年失業率18.4％新高

【明報專訊】今年初國務院總理李克強在政府工作報告中提到，要將失業率全年控制在5.5%以內。國家統計局昨日公布，內地5月份失業率錄得5.9%，4月份為6.1%，雖然按月回落，但仍高於政府目標，且當中青年失業率錄得18.4%，屬紀錄新高。

不過，5月份其他經濟數據指標漸有改善迹象，國家統計局新聞發言人傅凌暉表示，期內疫情放緩，第二季經濟有望實現合理增長。此前，李克強在「全國穩住經濟大盤」的會議中提到，要確保第二季經濟正增長，及失業率必須下降。

整體失業率按月回落至5.9%

內地5月份調查失業率為5.9%，按月回落2個百分點，好過預期。不過，16至24歲年輕人失業率則高達18.4%，按月上升0.2個百分點，是2018年公布數據後以來錄得最高紀錄（見圖），為整體失業率的3倍。傅凌暉表示，今年內地大學畢業生達到1076萬人，大量畢業生集中進入勞動力市場，可能令就業壓力加大，疫情對就業的不利影響未完全消除。早前企業生產營運受到障礙，導致吸納人才能力下降，加上年輕人傾向尋求穩定的職位，使整體失業率處於高位。此外，數據顯示，有31個內地主要地市的失業率見新高，達6.9%，較2020年疫情爆發時的5.9%更為高。

傅凌暉又提到，由於5月疫情防控向好，一攬子穩增長政策措施逐漸見成效，第二季經濟有望進一步改善。由於內地生活秩序逐步恢復，消費需求有望增强。而生產恢復步伐有望加快，他舉例，受疫情衝擊比較大的上海、吉林等地生產量已經提升。有關退稅政策緩解企業經營壓力，有效改善資金狀况。

澳新料人行下季降準50點子

澳新發表研究報告稱，由於失業率高企，人行將在第三季降準50點子，以在稅季高峰期及大量中期借貸便利（MLF）到期下，維持充足的市場流動性。報告提及，未來數月失業率的改善空間有限，因此相信直至失業率降至5.5%以下，當局都會確保維持寬鬆的流動性。

5月工業增加值零售勝預期

內地5月份其他經濟數據均較預期為好。當中，工業增加值按年增長0.7%，勝預期的0.9%跌幅；社會消費品零售總額按年跌6.7%，少過預期的7.1%跌幅；1至5月不含農戶固定資產投資按年增長6.2%，多過預期的增長6%；房地產數據則繼續下跌，1至5月房地產投資按年下跌4%，但較預期的4.4%跌幅為佳；1至5月住宅銷售額按年跌34.5%，跌幅較1至4月擴大。